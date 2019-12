TerraPay une forças com UBA Group para envios internacionais em 20 países

LONDRES, 19 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A TerraPay, primeira rede internacional de pagamentos via celular, anunciou hoje que fez parceria com o UBA Group, um importante grupo de serviços financeiros pan-africano com sede na Nigéria, para facilitar serviços de transferência de dinheiro em tempo real para seus clientes em 20 países pela África http://www.moneytrans.eu/

O serviço que está atualmente em vigor em cinco países dentro da rede da UBA, incluindo, Gana, Costa do Marfim, Burkina Faso, Serra Leoa e Camarões, será implementado em breve às outras subsidiárias do Banco em Chade, Libéria, Senegal, Uganda, Congo Brazzaville, Guiné Conacri, Quênia, Mali, Zâmbia, República Democrática do Congo, Gabão, Moçambique, Tanzânia e República do Benim.

Sampson Aneke, diretor de serviços e transações bancárias do grupo, do BA Group, falando sobre a parceria destacou que a África é um dos maiores beneficiários de envios. Ele também notou que à medida que a tecnologia continua a permitir investimentos e negócios internacionais, a disponibilidade de transferência de dinheiro em tempo real tem se tornado muito importante.

"Como banco global da África, estamos encantados em abrir uma nova oportunidade para transferência de dinheiro em tempo real em parceria com a TerraPay. Esse é outro grande passo na melhoria do acesso a serviços financeiros para nossos clientes em todo o mundo", acrescentou Aneke.

Falando sobre a parceria, Ambar Sur fundador e CEO da TerraPay, declarou: "Essa parceria com o UBA Group vai desempenhar um papel fundamental nos envios internacionais pela África, América e Europa. Estamos contentes em trazer a conveniência de transferência internacional de dinheiro de maneira instantânea, diretamente a uma conta UBA em vinte países".

A África é um dos maiores recebedores de envios. Envios à África Subsaariana cresceu quase 10 por cento para US$ 46 bilhões em 2018, sustentado por condições econômicas sólidas em economias de alta renda. A projeção é que aumente também em 2019.

No início de 2017, a TerraPay também tinha obtido uma aprovação do Banco da Uganda para facilitar as transferências internacionais de dinheiro a carteiras móveis no país. A empresa também tinha recebido aprovações regulatórias permitindo transferências internacionais de dinheiro a carteiras móveis no Quênia e Tanzânia, e tornou-se a única switch de pagamentos móveis licenciados equipada para entregar pagamentos internacionais a carteiras móveis na região da África Oriental.

Nos últimos anos, a TerraPay obteve licenças no Reino Unido, Ilhas Maurício, Botsuana, Congo B, República Democrática do Congo e África do Sul para permitir transferências internacionais de dinheiro a carteiras móveis.

