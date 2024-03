Terugblik op de AWE2024: De toekomst van slim wonen in kaart gebracht

SHANGHAI, 23 maart 2024 /PRNewswire/ -- De AWE2024, die op 17 maart werd afgesloten in het Shanghai New International Expo Center, strekte zich uit over vier dagen en 150.000 m² en trok meer dan 1000 toonaangevende internationale bedrijven op het gebied van huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica aan.

Op de AWE2024 presenteerde Haier HomeGPT, het eerste verticale model voor de Smart Home Brain van het bedrijf. Uitgerust met een uitgebreide kennisbank voor oplossingen voor de slimme woning biedt dit product beter aangepaste diensten. Hisense introduceerde de ULEDX, een AI-gestuurd beeldplatform voor alle scenario's met verbeterde AI-prestaties wat betreft detectie, chips, licht en schermtoepassingen. Samsung onthulde haar vlaggenschip: de Galaxy S24-serie smartphones met innovatieve Galaxy AI-technologie. Met functies als live vertaling belooft dit toestel een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop gebruikers contact maken met de rest van de wereld.

Tijdens de AWE2024 werden niet alleen losse AI-producten getoond, maar ook geïntegreerde slimme IoT-oplossingen en ecosystemen. Op de stand van Sanyiniao toonde Haier 20 slimme scenario's verdeeld over acht ruimtes, waaronder de woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. Huawei presenteerde de 1+8+N smart life-oplossing voor vijf scenario's, waaronder reizen, kantoor, woning, sport en gezondheid en audiovisueel entertainment. Hisilicon onthulde een 5+2 smart terminal-oplossing, geïntegreerd met platforms als SparkLink Alliance en On-device AI om ongekende oplossingen met een brede dekking te bieden.

De televisie vormt het centrale middelpunt van de slimme woning en entertainment in de huiskamer. Op de AWE2024 keken bezoekers gefascineerd naar de Mini LED-tv's van TCL en Hisense met tienduizenden dimzones in de achtergrondverlichting, de transparante Micro LED-tv van Samsung en de oprolbare laser-tv en sonische laser-tv met 8K-scherm van Hisense. Op de AWE2014 waren ook veel trendy elektronische producten te zien, zoals de MR-headset van Skyworth, de Thunderbird AR-bril van TCL, de Pocket2 opvouwbare smartphone van Huawei, de botgeleidende hoofdtelefoon van Shokz en de slimme platenspeler van Panasonic.

Op de AWE2024 intensiveerden bedrijven hun inspanningen om zich te begeven op diverse terreinen, zoals halfgeleiderproductie, nieuwe energie en slimme voertuigen. Huawei toonde de Wenjie M9 SUV die verbonden is met het ecosysteem van de Harmony lntelligent Mobility Alliance en demonstreerde de naadloze verbinding en samenwerkingservaring tussen persoonlijke terminals, slimme voertuigen en slimme woningen. Ook maakten een aantal nieuwe elektrische voertuigen hun debuut, waaronder de SKYHOME, de eerste sedan van Skyworth, en de Galaxy E8 van Geely. Verder presenteerden TCL, Hisense en Skyworth een reeks slimme energieoplossingen, waaronder zonnepanelen voor huishoudens, energieopslag en CO2-neutrale parken.

Tijdens de forums die gelijktijdig met de AWE werden gehouden, werd dieper ingegaan op onderwerpen als duurzame ontwikkeling, AIoT, de slimme woning, ultra-high-definition video, stofzuigers, woningdesign en de nieuwe detailhandel, om de nieuwste trends te omarmen en een hoogwaardige ontwikkeling van de industrie te bevorderen.

