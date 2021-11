Terumo Corporation en Diabeloop SA. gaan een uitgebreide strategische partnerschap aan om hun aanbod op het gebied van diabeteszorg uit te breiden

Het AID-systeem wordt gebruikt voor insulineafhankelijke diabetesbehandeling. Het automatiseert en personaliseert de behandeling en draagt bij aan het verminderen van de zware mentale last, die gepaard gaat met deze chronische aandoening. Het door Diabeloop ontwikkelde zelflerende algoritme, dat op een speciale handset wordt gehost, is aangesloten op een continue glucosemonitor (CGM) en een insulinepomp. Het analyseert de gegevens in realtime en beslist om de huidige insuline-instellingen te behouden of de insulineafgifte aan te passen. In Europa en de VS zijn er meer en meer mensen met diabetes die het AID-systeem gebruiken dan wel willen gebruiken, om hun glucose te controleren en de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren.

DBLG1, het door Diabeloop ontwikkelde geavanceerde algoritme is op dit moment op verschillende Europese markten verkrijgbaar.

In 2018 lanceerde Terumo "MEDISAFE WITH", een insulinepomp, ontwikkeld als draagbare lichtgewicht, voor comfort en bewegingsvrijheid van de patiënt. Daarnaast is Terumo sinds 2019 de exclusieve distributeur van het Dexcom CGM-systeem In Japan.

Sinds 2020 werken beide bedrijven aan de gezamenlijke ontwikkeling van een AID-systeem in Japan, om Japanners met diabetes te helpen.

"We willen altijd meer keuzes bieden aan mensen die met diabetes leven. Deze nieuwe overeenkomst zal beide bedrijven in staat stellen om blijvend bij te dragen aan de diabeteszorg met een reële impact op de klinische resultaten, door het voorstellen van veilige, uiterst effectieve individuele oplossingen" , aldus Erik Huneker, oprichter en CEO van Diabeloop.

"Wij geloven dat deze samenwerking betere behandelmogelijkheden voor patiënten met diabetes over de hele wereld zal bewerkstelligen. Onze visie betreft het aanbieden van producten en oplossingen om patiënten te helpen hun diabetes beter te beheren en om te bewerkstelligen, dat ze zich ook met diabetes ongehinderd kunnen bewegen." aldus Yoshiya Kikawa, algemeen directeur, DM en Consumer Healthcare Group van Terumo.

Op basis van deze strategische partnerschap kunnen de twee bedrijven de samenwerking voor AID-systemen nu versnellen en versterken. Bovendien zullen door combinatie van de technologieën van beide bedrijven zowel Terumo als Diabeloop blijvend kunnen inspelen op onvervulde medische behoeften, namelijk om meer diabetespatiënten in Europa ondersteunen, terwijl ook naar andere landen en regio's wordt gekeken.

"Het is ons een groot genoegen om deze uitgebreide strategische partnerschapsovereenkomst aan te gaan. Sinds 1982 bieden we toonaangevende oplossingen op het gebied van diabetes. We zijn ervan overtuigd dat we samen met Diabeloop in staat zullen zijn om professionals in de gezondheidszorg en dus patiënten te voorzien van oplossingen met toegevoegde waarde, niet alleen in Japan, maar in alle uithoeken van deze wereld." aldus Hikaru Samejima, Voorzitter van General Hospital Company van Terumo.

"We verheugen ons om in deze nieuwe overeenkomst de samenwerking met mondiale marktleider Terumo te versterken en met de interoperabele oplossing van Diabeloop onze bijdrage aan individueel diabetesbeheer uit te breiden. Samen zullen wij in staat zijn innovatie te brengen bij meer mensen die met diabetes leven, in Europa en de rest van de wereld," aldus Marc Julien, mede-CEO VAN Diabeloop.

Over Terumo

Terumo (TSE:4543) is een wereldwijde marktleider op het gebied van medische technologie en zet zich al 100 jaar in om "bij te dragen aan de maatschappij via de gezondheidszorg". Het in Tokio gevestigde en mondiaal actieve Terumo heeft wereldwijd meer dan 25.000 medewerkers in dienst om in meer dan 160 landen en regio's innovatieve medische oplossingen te bieden. Het bedrijf begon als Japanse thermometer-producent en ondersteunt sindsdien de gezondheidszorg. Zijn uitgebreide zakelijke portfolio varieert nu van vasculaire ingrepen en cardio-chirurgische oplossingen, bloedtransfusies en celtherapietechnologie, tot medische producten die essentieel zijn voor de dagelijkse klinische praktijk, zoals transfusiesystemen, diabeteszorg en peritoneale dialysebehandelingen. Terumo zal zich blijven inspannen om van waarde te zijn voor patiënten, medische professionals en de maatschappij als geheel.

Over Diabeloop

Diabeloop 's missie: om mensen die met Type 1 diabetes leven te bevrijden van meer dan 100 dagelijkse therapeutische beslissingen en om hun zware mentale last te verminderen. Diabeloop, oorspronkelijk opgezet vanuit een medisch onderzoeksproject, werd in 2015 opgericht door Dr. Guillaume Charpentier, nu Chief Medical Officer en Erik Huneker, die het bedrijf sinds 2016 samen met Marc Julien heeft geleid. Dit complementaire managementteam werkt samen met ervaren partners, zoals de belangrijke speler van het Franse technologieonderzoek, CEA-Leti. In 2018 behaalde DBLG1 System, Diabeloop's eerste medische apparaat voor geautomatiseerd diabetesbeheer, een CE-markering, gevolgd door DBL-hu, de oplossing voor zeer instabiele Type 1 diabetesmanagement in 2020.

In november 2019 sloot een tweede financieringsronde van 31 miljoen euro af om de internationale commerciële uitrol van de DBLG1-iController te versnellen en om een ambitieus R&D-programma te ondersteunen.

Op dit moment verzamelt Diabeloop van meer dan 100 getalenteerde individuen persoonlijkheid, hartstocht en vaardigheden, die hun inzet bepaalt om de levenskwaliteit van personen die met diabetes leven te verbeteren.

