TES annonce la nomination de Marco Alverà au poste de CEO du Groupe

BRUXELLES, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- The Board of Tree Energy Solutions ("TES"), une société d'hydrogène écologique de dimension mondiale dont la mission est de réaliser un avenir carboneutre en décarbonisant la chaîne énergétique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Marco Alverà en tant que Directeur Général (CEO) de son groupe. Marco sera également un investisseur dans l'entreprise.

TES accélérera la transition énergétique en construisant certains des plus grands projets d'hydrogène au monde, en tirant parti de l'infrastructure énergétique mondiale existante pour un transport de l'hydrogène plus rapide et moins coûteux, à un moment où l'hydrogène est positionné pour une expansion massive pour aider à atteindre les objectifs mondiaux de décarbonisation. M. Alverà apporte à TES 20 ans d'expérience en tant que leader et PDG de sociétés énergétiques et une expertise étendue dans le domaine de l'hydrogène, ce qui aidera à faire avancer des projets novateurs et à accélérer les objectifs de décarbonisation en Europe et au-delà.

Dans le cadre d'un premier projet, le Wilhelmshaven Green Energy Hub, en Allemagne, devrait fournir 250 TWh d'énergie neutre en carbone à long terme à l'Allemagne d'ici 2045, soit 10 % de l'approvisionnement. L'investissement global pour la première phase devrait s'élever à environ 2,5 milliards d'euros, avec des premières livraisons au début de 2026, contribuant également de manière significative à la décarbonisation et à la sécurité d'approvisionnement de l'Allemagne et de l'Europe. Des terminaux de production et d'exportation d'hydrogène sont en cours de développement au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Commentant l'annonce des coprésidents exécutifs de TES, Paul van Poecke et Marcel van Poecke, ont déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir attiré un cadre supérieur exceptionnel pour diriger TES alors que l'entreprise entame un nouveau chapitre audacieux. Marco a connu une brillante carrière au sein de grandes entreprises du secteur de l'énergie, ayant été PDG de SNAM, une entreprise énergétique de premier plan et leader mondial de l'hydrogène, au cours des six dernières années. Il est reconnu comme un leader mondial dans la transition énergétique avec une expérience inégalée, en particulier dans l'hydrogène. Marco a les compétences et l'expérience nécessaires pour développer TES à son plein potentiel. C'est un leader authentique et progressiste qui a une passion et un sens clair de la façon de s'attaquer au programme de décarbonisation. »

Marco Alverà a dit : « Je suis impressionné par l'équipe de TES et la plateforme qu'elle a créée. Ils partagent ma vision d'accélérer la transition énergétique de manière rentable en utilisant les infrastructures existantes pour accélérer l'approvisionnement et l'accès à l'hydrogène vert. Cette belle occasion me permettra de poursuivre le travail de toute une vie visant à faire avancer la transition énergétique grâce à des projets novateurs dans le domaine de l'hydrogène. C'est un honneur pour moi d'investir dans cette entreprise de premier plan de l'industrie et de la lancer dans son prochain chapitre, et j'ai hâte de mettre à profit mon expérience dans les deux secteurs de l'électricité, le gaz et l'hydrogène à un moment où l'Europe et le monde élèvent leurs ambitions et leurs objectifs de décarbonisation et de sécurité énergétique. TES apportera une contribution importante pour fournir une énergie moins chère, plus sûre et durable à nos clients de la mobilité, de l'industrie et de l'électricité. »

