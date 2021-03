TES es incluido como el mayor proveedor global de ITAD en la actualización de la "Guía de mercado para la disposición de activos de TI" de Gartner

ATLANTA, 4 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- TES, líder de la economía circular que se enfoca en ayudar a los clientes a poner en servicio, implementar y dar de baja activos tecnológicos, ha sido incluido como proveedor representativo en el último informe de Gartner. El informe reconoce la rápida expansión global de TES y señala que es el mayor proveedor global de ITAD.

Con el panorama cambiante, el informe se ha actualizado para ayudar a los gerentes de abastecimiento, compras y proveedores a identificar a los socios y procesos correctos de ITAD.

Todos los proveedores representativos incluidos en la lista son reconocidos por ofrecer a los lectores una visión general del mercado y sus ofertas. La guía de mercado incluye una presentación de los principales hallazgos y recomendaciones con respecto a los riesgos a evitar, las áreas de enfoque, así como información sobre los retos y problemas a los que hará frente la industria en el futuro.

La guía incluye recomendaciones dirigidas al mercado para contratar servicios globales de ITAD, como la de elegir exclusivamente a un solo proveedor global. TES es reconocido por Gartner como el mayor proveedor de ITAD y el único entre tres con la capacidad para ofrecer este servicio a nivel mundial.

Eric Ingebretsen, director comercial, comentó: "Estamos encantados de contar con una fuente externa tan reconocida y confiable, como Gartner, que reconoce nuestro crecimiento a la fecha que nos ubica como el mayor proveedor de ITAD. El crecimiento de TES en los últimos años no tiene precedentes, y seguiremos por este camino, pero nos mantenemos enfocados en las necesidades de nuestros clientes a medida que crecemos, innovamos y sustentamos el futuro".

TES, que cuenta con más de 40 instalaciones propias y operadas en 20 países con un total de casi 223.000 metros cuadrados (2,4 millones de pies cuadrados) en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y África y Asia-Pacífico, tiene la mayor presencia en la industria. A través de estas instalaciones, prestamos servicio a más de 100 países, procesamos anualmente más de tres millones de activos y reciclamos correctamente más de 70 millones de kilogramos. Se encuentra en marcha otra ampliación en Estados Unidos y sumaremos una cuarta instalación en ese país.

Aquí se puede acceder a la Guía de mercado para la disposición de activos de TI de Gartner.

Gartner, "Market Guide for IT Asset Disposition", Rob Schafer, Christopher Dixon, 30 de noviembre de 2020.

Descargo de responsabilidad de Gartner:

Gartner no avala a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de los estudios de Gartner presentan las opiniones de la organización sobre los estudios de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner declina todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a este estudio o investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de TES

Fundada en 2005, TES es líder de la economía circular y se enfoca en ayudar a los clientes a poner en servicio, implementar y dar de baja activos tecnológicos. Al ser uno de los mayores proveedores de servicios de ciclo de vida sostenible de la tecnología en el mundo, TES comprende los desafíos comunes detrás de la gestión de la tecnología a través de su ciclo de vida y nuestras soluciones económicas y a la medida abordan estos desafíos, a la vez que cumplen con todas las regulaciones locales e internacionales de seguridad de los datos, medioambientales y de la industria.

TES tiene una presencia global inigualable y opera 42 ubicaciones en 20 países con más de 1.700 empleados. Nuestra misión es crear un valor excepcional para nuestros clientes, empleados y partes interesadas, así como para la comunidad global, aprovechando nuestra exclusiva combinación de seguridad, recuperación de valor y experiencia en medioambiente.

Obtenga más información en www.tes-amm.com.

Enlaces relacionados

TES

FUENTE TES

SOURCE TES