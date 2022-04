TESTE BETA FECHADO DO OVERPRIME AGORA AO VIVO

Antes do lançamento do segundo CBT do Overprime, a Netmarble recrutou vários criadores parceiros em todo o mundo, incluindo Coreia, Japão e EUA, para reforçar a experiência do CBT e mostrar o jogo com seus espectadores.

Os jogadores podem esperar várias novas atualizações, incluindo:

Otimização de jogos - uma ampla variedade de configurações de jogos permitirá que mais jogadores desfrutem do Overprime , como a capacidade para que usuários de placas gráficas com especificações mais baixas ainda possam jogar

- uma ampla variedade de configurações de jogos permitirá que mais jogadores desfrutem do , como a capacidade para que usuários de placas gráficas com especificações mais baixas ainda possam jogar Interface avançada do usuário - várias melhorias visuais foram adicionadas, incluindo um novo mini mapa, bem como lojas e itens no jogo

- várias melhorias visuais foram adicionadas, incluindo um novo mini mapa, bem como lojas e itens no jogo Tutorial aprimorado - um novo guia foi adicionado aos novos jogadores da MOBA para mostrar a mecânica única do jogo da Overprime, incluindo o Guardian e o Dunk System

Para celebrar o momento, uma série de eventos está chamando a atenção dos fãs.

Evento Overprime Best Moment: não deixe os momentos memoráveis se perderem durante o CBT. Os jogadores que compartilharem o link do clipe dos momentos especiais no Discord são elegíveis a um sorteio para ganhar brindes exclusivos da Overprime.

não deixe os momentos memoráveis se perderem durante o CBT. Os jogadores que compartilharem o link do clipe dos momentos especiais no Discord são elegíveis a um sorteio para ganhar brindes exclusivos da Overprime. Evento Portrait Coupon Giveaway: para os jogadores que acessaram o CBT ou atingiram o nível 7, obterão cupons de retrato, que podem ser utilizados para decorar fotos de perfil no jogo. O cupom será fornecido no momento do acesso antecipado.

Embora os eventos só estejam disponíveis durante o período do CBT, as informações detalhadas podem ser encontradas no canal Discord e no Steam.

O Overprime é um jogo de PC de gênero TPS MOBA que celebra ações estratégicas e uma batalha acelerada por duas equipes com o objetivo de eliminar os territórios dos adversários. Os usuários podem jogar em 5:5 escolhendo um dos vários estilos - Guerreiro, Suporte, Ranger, Conjurador, Tanque, Assassino.

Para mais informações sobre o segundo CBT, acesse o totalmente repaginado site da Overprime e o canal Discord , incluindo acesso a novos detalhes, clipes oficiais de guia de vídeo e muito mais.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e Marvel Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a entreter o público do mundo todo com uma variedade de games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com os titulares de IP no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

