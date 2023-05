Teste GRE encurtado chega em setembro de 2023

Agora, na metade do tempo, o GRE continua sendo a medida de prontidão de pós-graduação mais amplamente usada

PRINCETON, N.J., 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a ETS anunciou que, a partir de setembro, o GRE General Test levará menos de duas horas para ser concluído – aproximadamente metade do tempo atual. Isso torna o GRE General Test o teste mais curto e eficiente entre as principais opções de teste de admissão para profissionais e faculdades de direito e administração. O teste GRE mais curto continuará a fornecer aos candidatos e instituições as mesmas pontuações válidas e confiáveis com as quais sempre contaram no ETS. As inscrições para o teste mais curto já estão abertas para datas a partir de 22 de setembro de 2023.

As mudanças no teste incluem:

Remoção da tarefa "Analise um argumento" na seção de escrita analítica

Número reduzido de perguntas nas seções de Raciocínio Quantitativo e Verbal

Remoção da seção não pontuada

Além das mudanças no teste, os participantes podem esperar receber suas pontuações oficiais muito mais rapidamente, em apenas 8 a 10 dias. Essas mudanças marcam a primeira de várias atualizações futuras planejadas para o GRE General Test, todas destinadas a fornecer aos candidatos uma experiência melhor que valoriza seu tempo e reduz a ansiedade e a fadiga.

"As mudanças que estamos anunciando hoje ressaltam a ênfase que colocamos em manter nossos clientes no centro de tudo o que fazemos", disse o CEO da ETS, Amit Sevak. "À medida que continuamos a introduzir inovações de produtos, temos o compromisso de equilibrar duas coisas — manter o rigor e a validade, ao mesmo tempo em que melhoramos a experiência do participante".

A partir de setembro, os candidatos interessados poderão acessar os recursos preparatórios e testes de prática para o GRE desenvolvidos para a versão simplificada. Como o teste mais curto tem os mesmos tipos de perguntas (exceto quanto à remoção da redação analítica "Analise um argumento"), os candidatos podem continuar a usar os materiais oficiais existentes da GRE Prep.

GRE continuará a ser a avaliação mais válida, confiável e segura para qualificar a prontidão de graduados no mundo, apenas levará menos tempo. As escalas de pontuação também permanecerão as mesmas, permitindo que os programas de pós-graduação comparem facilmente o desempenho em todas as coortes antes e depois de setembro de 2023.

Para saber mais sobre essas mudanças, acesse www.ets.org/gre/shorter. Para criar uma conta, inscreva-se em um teste, acesse os recursos de preparação e muito mais, acesse www.ets.org/mygre

Sobre o teste geral GRE

O GRE® General Test é o mais amplamente utilizado do mundo para admissão em programas profissionais e de pós-graduação, incluindo administração e direito. Ele avalia com segurança o raciocínio verbal, o raciocínio quantitativo, o pensamento crítico e as habilidades de escrita analítica que são essenciais para o sucesso na maioria dos programas de pós-graduação. As pontuações do GRE são uma parte essencial das admissões holísticas devido a seu papel único na aplicação como a única medida baseada em pesquisa, justa e objetiva de habilidades cognitivas. Desde a sua primeira introdução, as pontuações do GRE abriram portas para aqueles com menos recursos socioeconômicos e oportunidades educacionais do que seus colegas, e ainda servem a esse propósito até hoje.

