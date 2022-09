Teste não invasivo de biomarcadores imunológicos de pele ajuda a prever o desenvolvimento de eczema em bebês, segundo um novo estudo apresentado no Congresso EADV

MILÃO, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Pesquisadores identificaram um biomarcador imunológico em recém-nascidos que pode prever o início e gravidade subsequentes do eczema atópico pediátrico, um novo estudo apresentado no 31º Congresso Europeu de Dermatologia e Venereologia (EADV).

O estudo Barrier dysfunction in Atopic newBorns (BABY) analisou uma coorte de 450 bebês (300 nascidos a termo e 150 prematuros) com o objetivo de examinar se a barreira cutânea e os biomarcadores imunológicos poderiam prever o início e a gravidade do eczema durante os primeiros 2 anos de vida.

Tanto bebês nascidos a termo quanto prematuros com altos níveis de quimiocina do timo regulada por ativação (TARC) aos dois meses foram considerados mais do que duas vezes mais propensos a desenvolver eczema até os dois anos de idade. Esse risco aumentado ainda era prevalente após o ajuste para atopia parental (onde o sistema imunológico é mais sensível a doenças alérgicas) e mutações no gene da filagrina, que é um importante fator predisponente para o eczema. O estudo identificou uma associação positiva entre o nível de TARC e a gravidade do eczema.

Os pesquisadores usaram fitas adesivas para coletar, de forma indolor e não invasiva, células da pele da parte posterior das mãos de bebês com zero a três dias de vida e dois meses em crianças nascidas a termo e da pele entre as escápulas aos dois meses de idade em crianças prematuras. As tiras foram analisadas por biomarcadores imunológicos e os bebês foram acompanhados pelos dois anos seguintes.

A Dra. Anne-Sofie Halling, primeira autora e copesquisadora do Hospital Bispebjerg da Universidade de Copenhague, comentou: "Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a mostrar que biomarcadores cutâneos coletados de forma não invasiva podem ser usados para prever o início e gravidade subsequente do eczema atópico pediátrico."

"O estudo nos ajudará a investigar e criar estratégias preventivas futuras para crianças com níveis elevados de TARC para ajudar a impedir o desenvolvimento desta doença comum e debilitante, o que é uma perspectiva empolgante."

O eczema afeta aproximadamente 20% da população pediátrica, e os diagnósticos continuam a aumentar.

"O teste é indolor e fácil de fazer e pode nos ajudar a identificar mudanças na pele que ocorrem antes do desenvolvimento do eczema, particularmente para as formas mais graves da doença. Isso oferece uma janela de oportunidades para desenvolver testes direcionados e evitar que ocorram casos de eczema", concluiu a Dra. Anne-Sofie Halling.

FONTE EADV

SOURCE EADV