Teste rápido de antígeno da COVID-19 INDICAID(TM) recebe autorização para uso emergencial da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA

O INDICAID não requer nenhuma instrumentação especial e pode ser realizado em 20 minutos com uma leve raspagem nasal superficial, diferentemente de outros testes que requerem penetração mais profunda. O INDICAID também é um dos primeiros testes rápidos de antígeno a permitir a coleta e teste de amostras em lote no ponto de atendimento graças a seu frasco especial de coleta, que protege a amostra durante todo o processo de coleta e preparação. O projeto oferece aos profissionais da saúde a opção de coletar um grande número de amostras simultaneamente e, em seguida, testar rapidamente as amostras individuais em lotes dentro do prazo de duas horas. Até o momento, foram vendidos mais de dois milhões de kits em 30 países do mundo todo.

"Nosso teste foi adotado mundialmente e utilizado para atender a diversas necessidades de testes emergenciais. Da utilização do INDICAID pelo governo de Hong Kong para testes semanais dos profissionais da saúde até a utilização em shoppings, supermercados e escolas do mundo todo, nosso teste rápido provou ser eficaz e eficiente", disse o Dr. Ricky Chiu, fundador e CEO da PHASE Scientific. "Vemos essa autorização de uso emergencial nos EUA como o reconhecimento da importância de nossa tecnologia e da qualidade do produto e estamos ansiosos para expandir ainda mais nosso alcance para mais mercados a fim de fazer nossa parte no combate à pandemia da COVID-19."

Sobre a Phase Scientific International LTD: A PHASE Scientific é uma empresa de biotecnologia de alto crescimento fundada por uma equipe de bioengenheiros da UCLA. A empresa se dedica ao desenvolvimento de ferramentas que capacitam as pessoas, oferecendo-lhes melhores informações sobre sua saúde. Com sede em Hong Kong, ela atua nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, fabricação e distribuição em Hong Kong, China Continental e sul da Califórnia. Para mais informações: https://phasescientific.com/.

