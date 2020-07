Testes da Universidade de Toronto confirmam a primeira máscara que desativa o coronavírus

MIRABEL, QC, 14 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A i3 BioMedical Inc. anunciou hoje que uma equipe de cientistas da Universidade de Toronto testou e estabeleceu que o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, não pode ser recuperado depois de ser aplicado à máscara TrioMed Active. A superfície externa da máscara desativa >99% da suspensão do Coronavírus em poucos minutos.

Testes da Universidade de Toronto confirmam a primeira máscara da i3 BioMedical Inc que desativa o coronavírus. (CNW Group/I3 BioMedical Inc.)

A máscara cirúrgica TrioMed Active Mask tipo IIR incorpora a tecnologia da TrioMed e fornece um nível avançado de proteção ativa para os profissionais de saúde e a população em geral. A tecnologia antimicrobiana patenteada está no centro de toda a linha de produtos médicos da empresa, como curativos, fitas médicas, luvas, acessórios para a cabeça, jalecos e outros equipamentos de proteção pessoais vendidos globalmente.

Um estudo publicado no American Journal of Infection Control estabeleceu que as pessoas tocam o próprio rosto 23 vezes por hora, em média1. Além disso, o coronavírus que causa a Covid-19 continua presente e infeccioso na camada externa das máscaras por até 7 dias, de acordo com um estudo publicado no The Lancet Microbe2. Além dos avisos emitidos pelas autoridades governamentais referentes à autocontaminação ao tocar na máscara, essas duas publicações científicas demonstram a grande deficiência no nível de proteção de todos os usuários das máscaras atuais.

"A máscara TrioMed Active é a primeira e única proteção respiratória cientificamente comprovada que desativa o vírus que causa a Covid-19, reduzindo drasticamente o risco de contaminação do usuário", diz Pierre Jean Messier, fundador e CEO da i3 BioMedical Inc. "Nossa empresa gastou anos e milhões de dólares para desenvolver essa tecnologia antimicrobiana interativa. Os produtos resultantes são usados pela comunidade médica no mundo todo e foram testados por laboratórios independentes para matar vários micróbios, como MRSA, VRE, E-Coli, Staphylococcus Aureus, Vírus Influenza e agora o SARS-CoV-2 . Esses testes científicos feitos por terceiros confirmam a posição de liderança da TrioMed na tecnologia antimicrobiana médica disponível na luta global contra a Covid-19".

Os recursos e benefícios da máscara TrioMed Active incluem:

A proteção antimicrobiana ativa da camada externa da máscara desativa >99% do Coronavírus SARS 2 e do vírus Influenza H1N1

Eficiência de filtração viral (VFE) > 99,9%

Eficiência de filtração bacteriana (BFE) > 99,9%

Atende ao nível 3 da ASTM F2100

Atende à norma europeia de dispositivos médicos EN 14683 tipo IIR

Prazo de validade de cinco anos

Sobre a i3 BioMedical Inc: A i3 BioMedical é uma empresa canadense focada no desenvolvimento e fabricação de novos produtos antimicrobianos que ajudam a impedir a propagação de infecções e doenças.

___________________________________ 1 Kwok YL, Gralton J, McLaws ML. Face touching: a frequent habit that has implications for hand hygiene. (Tocar o rosto: um hábito frequente que tem implicações para a higiene das mãos) Am J Infect Control. 2015;43(2):112-114. doi:10.1016/j.ajic.2014.10.015 2 Chin A W H, Chu J T S, Perera M R A, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. (Estabilidade do SARS-CoV-2 em diferentes condições ambientais) Lancet Microbe 2020; publicado on-line em 2 de abril. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3.

Para mais informações sobre as máscaras faciais TrioMed Active, visite www.triomed.com ou envie um e-mail para [email protected]; [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1213776/I3_BioMedical_Inc__Testes_da_Universidade_de_Toronto_confirmam_a.jpg

FONTE I3 BioMedical Inc.

Related Links

https://www.i3biomedical.com



SOURCE I3 BioMedical Inc.