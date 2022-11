Testes de Phishing da KnowBe4 Revelam Tendência de E-mails Relacionados a Negócios

A KnowBe4 publicou seu relatório global de phishing para o terceiro trimestre de 2022, encontrando tendência em utilizar assuntos comerciais como estratégia de phishing por email

TAMPA BAY, Florida, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, maior provedora de treinamento de conscientização de segurança e plataforma de simulação de phishing, anunciou os resultados de seu relatório de "phishing mais clicado" para o terceiro trimestre de 2022. Os resultados incluem os principais assuntos de e-mail clicados em testes de phishing e refletem uma mudança de assuntos de email pessoais para comerciais, incluindo solicitações internas e atualizações dos Recursos Humanos, TI e gerentes.

Emails de phishing são uma praga para organizações de todo o mundo. Novos estudos da especialista em serviços na nuvem e segurança de emails Avanan revelaram que cerca de 19% dos emails de phishing conseguiram atravessar a barreira do aplicativo anti-malware Microsoft Defender. Este é um indicador chave de que tecnologia e filtros de email não podem ser o seu único método de proteção contra emails maliciosos.

Emails comerciais de phishing sempre foram eficientes e continuam sendo bem-sucedidos pela maneira como podem afetar o trabalho e a rotina do usuário. Os resultados de phishing deste trimestre revelam que 40% dos assuntos de emails de phishing são relacionados ao RH, criando uma sensação de urgência para que os usuários ajam rápido, às vezes antes de pensar logicamente e tomar o tempo necessário para verificar a legitimidade do email. O teste de phishing deste ano também revelou que o principal vetor para este trimestre são links de phishing no corpo do email. Essas táticas combinadas podem ter resultados destrutivos para organizações, abrindo caminho para uma série de ataques digitais através de ransomware e invasão de emails comerciais.

Acompanhando a tendência para a utilização de emails comerciais para phishing, o teste de phishing deste trimestre também revelou uma diminuição da utilização de emails com temas pessoais, como emails de redes sociais. Inclusive, o relatório de phishing deste trimestre é o primeiro do ano que não atribuiu sites de redes sociais ou mídias sociais como uma das principais categorias de assunto de email utilizados em phishing.

"Conforme emails de phishing evoluem e se tornam mais sofisticados, é mais importante do que nunca que organizações priorizem a realização de treinamentos de conscientização de segurança para todos os seus funcionários," disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Emails de phishing que se disfarçam como emails de comunicação interna são especialmente preocupantes, já que chamam a atenção do usuário e geralmente incitam alguma ação. A nova abordagem de treinamento de conscientização em segurança para funcionários ajuda a combater emails de phishing e maliciosos educando aos usuários para que saibam o que verificar – essa é a chave para criar um nível saudável de desconfiança para melhor proteger uma organização e cultivar uma cultura de segurança mais forte."

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, provedora do maior treinamento de conscientização de segurança e da maior plataforma de simulação de phishing do mundo, é utilizada por mais de 52.000 organizações no mundo todo. Foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, e auxilia organizações a lidar com o elemento humano da segurança através da conscientização sobre ransomware, golpes de CEO e outras táticas de engenharia social através de uma nova abordagem de treinamento de conscientização de segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança digital internacionalmente reconhecido e Diretor de Hacking da KnowBe4 ajudou a projetar o treinamento KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. Dezenas de milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como última linha de defesa.

