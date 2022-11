TestingXperts marque l'histoire en remportant les trois principaux prix de test de logiciels et de DevOps au niveau mondial

MECHANICSBURG, Pa., 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- QUAND Manish Gupta a posé les fondations de TestingXperts en 2014, il envisageait d'en faire « la marque de facto pour l'assurance qualité et les tests de logiciels au niveau mondial ». Huit ans plus tard, la vision de Manish ainsi que le travail acharné et la passion de son équipe ont porté leurs fruits lorsque TestingXperts a remporté les trois principaux prix mondiaux dans le secteur des tests logiciels et des DevOps en 2022.

TestingXperts wins North American Software Testing Awards, European Software Testing Awards and DevOps Industry Awards.



TestingXperts est sorti vainqueur des North American Software Testing Awards, des European Software Testing Awards et les DevOps Industry Awards. TestingXperts a non seulement marqué l'histoire en remportant les trois prix malgré la concurrence difficile, mais a également consolidé sa position de leader dans le secteur des tests de logiciels et de l'assurance qualité.

« C'est un grand honneur pour TestingXperts de recevoir ces trois prix mondiaux majeurs. Je tiens à remercier les membres du jury, les organisateurs, les participants et surtout notre équipe sans qui cela n'aurait pas été possible. Ces prix nous ont donné beaucoup de confiance et de motivation à croire que nous allons dans la bonne direction pour réaliser notre vision d'être la plus grande et la plus fiable des sociétés de test de logiciels et d'assurance qualité au monde », a déclaré Manish Gupta, PDG de TestingXperts.

TestingXperts a été très bien noté par des analystes de premier plan comme Gartner et Nelson Hall dans leurs derniers rapports en 2022. La société a connu une croissance constante et élevée et a servi des clients clés du Global 2000. TestingXperts a remporté ces prix mondiaux pour avoir mis en place des services supérieurs d'assurance qualité et de test de logiciels en tirant parti de l'IA/ML et du RPA qui ont raccourci les cycles de test avec une création de test 70 % plus rapide, une maintenance réduite de 40 % et un délai de commercialisation 50 % plus rapide avec un retour sur investissement plus rapide.

Ces prix sont les plus renommés qui récompensent les entreprises pour leur excellence et leurs réalisations significatives dans le domaine des tests de logiciels, du DevOps et de la QE.

TestingXperts est le cinquième plus grand fournisseur mondial entièrement axé sur les services d'assurance qualité et de tests de logiciels, dont le siège social se trouve en Pennsylvanie (États-Unis) et à Londres (Royaume-Uni), avec des bureaux au Canada, aux Pays-Bas, aux Émirats arabes unis, en Inde et à Singapour. La gamme de services de test de TestingXperts couvre les conseils en test, les tests fonctionnels et non fonctionnels spécialisés dans l'automatisation, le RPA, le numérique, le DevOps, la méthode Agile, le Web, la mobilité, l'IoT, le Big Data et intelligence artificielle, etc. TestingXperts aide les clients à transformer leur fonction d'AQ pour atteindre zéro défaut de production et réduire les coûts d'AQ jusqu'à 60 % grâce à ses solutions de test de nouvelle génération, à son approche de test moderne, à ses équipes qualifiées et à son modèle de livraison mondial.

