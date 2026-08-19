TestMu AI lance « Agent Assurance » pour vérifier les agents IA avant leur mise sur le marché

Ce nouveau produit vérifie à la fois les agents IA qui interagissent avec les clients et ceux qui interviennent sur les systèmes ; il génère des scénarios de test directement à partir du code, évalue chaque action par rapport à des données réelles et signale les failles de sécurité pour tout ce qu'il n'a pas pu vérifier.

SAN FRANCISCO et NOIDA, Inde, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anciennement LambdaTest), la première plateforme au monde d'ingénierie de la qualité native de l'IA agentique, annonce le lancement d' Agent Assurance, un produit conçu pour répondre à la question que se posent toutes les équipes d'ingénieurs déployant des agents IA se posent : Cet agent peut-il être expédié en toute sécurité ? Agent Assurance regroupe les deux types d'agents au sein d'un même produit : la catégorie Agents conversationnels, qui évalue les agents en interaction avec les utilisateurs via le chat, la voix, le téléphone, la vidéo et l'image ; et la nouvelle catégorie Agents autonomes, qui évalue les agents intervenant au sein de systèmes : utiliser des outils, créer des fichiers, interagir avec des API et ouvrir des pull requests.

Aujourd'hui, la plupart des équipes testent les agents autonomes en lisant le compte rendu que l'agent fait lui-même de ses actions : une transcription ou la note attribuée par un juge dans son message final. Agent Assurance évalue plutôt les effets. À partir d'un code de base, il analyse les actions de l'agent, génère une suite de tests de bout en bout des agents (tests fonctionnels, vérifications non fonctionnelles et scénarios malveillants), appelle l'agent en conditions réelles et évalue chaque critère à la lumière des données observées : les fichiers modifiés sur le disque, les artefacts générés et les appels d'outils vérifiés par rapport à la surface d'outils déclarée par l'agent lui-même.

Outre les mentions « pass » (réussite) et « fail » (échec), Agent Assurance rend compte d'un troisième verdict, unable to verify (impossible à vérifier), qui n'est pas pris en compte dans le taux de réussite et est publié sous forme de chiffre : les failles de sécurité. Chaque résultat figurant dans un rapport correspond à une observation réelle, et comme cet écart reflète la mesure dans laquelle un agent rend compte de ses propres actions, les équipes peuvent le réduire en rendant leurs agents plus faciles à observer.

« Les équipes d'ingénieurs accumulent une dette de validation précisément à un niveau où les enjeux sont les plus importants. Un agent qui fait état de ses propres actions apporte la preuve la moins fiable concernant ses actions, car il est le seul à avoir une raison de se tromper », a déclaré Vipul Verma, Vice-président senior du groupe chargé de l'ingénierie chez TestMu AI. « Tous les outils disponibles dans ce domaine indiquent un certain taux de réussite. Agent Assurance communique le taux de réussite et l'ampleur de ses propres lacunes, car c'est la seule façon d'obtenir un chiffre fiable sur lequel on peut s'appuyer pour aller de l'avant. »

Grâce à Agent Assurance, les équipes peuvent :

Tester sans écrire de tests — tests d'automatisation par agent où la suite de tests est dérivée du code de base ; la seule information fournie concerne la manière d'invoquer l'agent, qu'il s'agisse d'une commande, d'un point de terminaison HTTP, d'un serveur MCP ou d'un workflow créé sur des plateformes telles que n8n.

— tests d'automatisation par agent où la suite de tests est dérivée du code de base ; la seule information fournie concerne la manière d'invoquer l'agent, qu'il s'agisse d'une commande, d'un point de terminaison HTTP, d'un serveur MCP ou d'un workflow créé sur des plateformes telles que n8n. Couvrir par défaut l'ensemble des cas d'attaques malveillantes — les scénarios d'injection d'invite, d'utilisation abusive d'outils et de contournement des instructions sont générés en tant que famille à part entière, et non comme une fonctionnalité supplémentaire.

— les scénarios d'injection d'invite, d'utilisation abusive d'outils et de contournement des instructions sont générés en tant que famille à part entière, et non comme une fonctionnalité supplémentaire. Publications d'accès dans CI — des tests continus des agents dans chaque pipeline, allant des tests de fumée de chaque agent sur chaque validation jusqu'aux exécutions complètes avant la mise en production, avec des commandes headless et des codes de sortie permettant de distinguer un « agent qui a commis une erreur » d'un « agent qui n'a pas pu procéder au test ».

— des tests continus des agents dans chaque pipeline, allant des tests de fumée de chaque agent sur chaque validation jusqu'aux exécutions complètes avant la mise en production, avec des commandes headless et des codes de sortie permettant de distinguer un « agent qui a commis une erreur » d'un « agent qui n'a pas pu procéder au test ». Suivre les modifications en toute confiance — tests de régression des agents avec des comparaisons d'une exécution à l'autre pour distinguer les résultats présentant de nouveaux échecs, ceux récemment corrigés et ceux instables, l'instabilité et la régression nécessitant des réponses opposées.

La catégorie Agents conversationnels s'étend également là où les logiciels entrent en contact avec les utilisateurs : les agents qui apparaissent. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Video Agent Testing (Test des agents vidéo) (Lien) de la plateforme, un personnage virtuel doté d'un visage et d'une voix réalistes rejoint la session d'un agent vidéo en direct, entretient une véritable conversation avec lui et évalue ses performances selon des critères de réussite définis par l'équipe, chaque verdict étant associé au moment précis de l'enregistrement qui l'a motivé. Tout élément non vérifiable dans l'enregistrement est délibérément considéré comme n'étant pas respecté, ce qui constitue une norme stricte pour une catégorie dans laquelle l'enregistrement a force de preuve : le fait que l'évaluateur ne puisse rien observer ne donne aucun crédit à l'agent vidéo.

La catégorie Agent conversationnel est désormais disponible pour tous sur la plateforme TestMu AI. La catégorie Agents autonomes est disponible en accès anticipé et s'exécute depuis le terminal comme une tour. Les modèles s'exécutant dans le contrôleur TestMu AI, aucune clé API de fournisseur n'est requise en local. Pour commencer, rendez-vous sur ce Lien.

À propos de TestMu AI

TestMu AI est la première plateforme d'ingénierie de la qualité native de l'IA agentique, conçue pour permettre aux organisations d'automatiser et de faire évoluer les tests en plaçant l'intelligence au cœur du processus. En combinant des capacités autonomes avec une intégration simplifiée dans les flux de développement modernes, TestMu AI permet aux équipes de fournir des logiciels plus rapides, plus fiables et plus sûrs dans un monde où l'IA occupe une place prépondérante.

Pour plus d'informations, visitez le site TestMu AI

CONTACT : Nikhil Saxena, Responsable de la communication d'entreprise, TestMu AI, [email protected], +919870981968