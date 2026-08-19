TestMu AI Melancarkan Agent Assurance untuk Mengesahkan Ejen AI Sebelum Dilancarkan

Produk baharu ini mengesahkan kedua-dua ejen AI yang berinteraksi dengan pelanggan dan ejen yang bertindak pada sistem, dengan menjana senario ujian secara langsung daripada kod, menilai setiap tindakan berdasarkan bukti sebenar serta melaporkan jurang jaminan bagi setiap perkara yang tidak dapat disahkan.

SAN FRANCISCO dan NOIDA, India, 19 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (dahulunya LambdaTest), platform Kejuruteraan Kualiti berteraskan AI beragen yang pertama di dunia, mengumumkan Agent Assurance, produk yang dibangunkan untuk menjawab persoalan yang kini dihadapi oleh setiap pasukan kejuruteraan yang melancarkan ejen AI: adakah ejen ini selamat untuk dilancarkan? Agent Assurance merangkumi kedua-dua jenis ejen dalam satu produk: kategori Conversational Agent — yang menilai ejen yang berinteraksi dengan manusia merentasi sembang, suara, telefon, video dan imej; serta kategori baharu Autonomous Agent , yang mengesahkan ejen yang bertindak pada sistem: memanggil alat, menulis fail, mengakses API dan membuka permintaan tarik.

Kebanyakan pasukan pada masa ini menguji ejen autonomi dengan membaca laporan ejen itu sendiri tentang perkara yang dilakukannya: transkrip atau skor penilai berdasarkan mesej akhirnya. Sebaliknya, Agent Assurance menilai kesan tindakan tersebut. Apabila diarahkan kepada sesuatu pangkalan kod, ia menentukan perkara yang dilakukan oleh ejen, menjana set ujian ejen hujung ke hujung yang merangkumi ujian fungsi ejen, semakan bukan fungsi dan senario adversarial, menjalankan ejen secara sebenar serta menilai setiap kriteria berdasarkan bukti yang diperhatikan: fail yang berubah pada cakera, artifak yang dihasilkan dan panggilan alat yang disahkan berbanding set alat yang diisytiharkan oleh ejen itu sendiri.

Selain keputusan lulus dan gagal, Agent Assurance turut melaporkan keputusan ketiga, iaitu tidak dapat disahkan, yang dikecualikan daripada kadar lulus dan diterbitkan sebagai satu angka: jurang jaminan. Setiap keputusan dalam laporan adalah berdasarkan perkara yang benar-benar diperhatikan, dan kerana jurang tersebut mencerminkan sejauh mana ejen merekodkan tindakannya sendiri, pasukan boleh mengecilkannya dengan meningkatkan kebolehcerapan ejen mereka.

"Pasukan kejuruteraan sedang mengumpulkan hutang pengesahan tepat pada lapisan yang mempunyai risiko paling tinggi. Laporan ejen sendiri tentang perkara yang dilakukannya ialah bukti paling lemah yang tersedia tentang tindakannya kerana ejen itu sendiri merupakan pihak yang paling berkemungkinan memberikan laporan yang salah," kata Vipul Verma, Naib Presiden Kanan Kumpulan bagi Kejuruteraan, TestMu AI. "Setiap alat dalam bidang ini melaporkan kadar lulus. Agent Assurance melaporkan kadar lulus serta saiz titik butanya sendiri, kerana hanya dengan cara itu angka tersebut boleh menjadi ukuran yang benar-benar boleh dipercayai untuk membuat keputusan."

Dengan Agent Assurance, pasukan boleh:

Menguji tanpa menulis ujian — pengujian automasi ejen yang set ujiannya diterbitkan daripada pangkalan kod; satu-satunya input yang diperlukan ialah cara untuk menjalankan ejen, sama ada melalui arahan, titik akhir HTTP, pelayan MCP atau aliran kerja yang dibina pada platform seperti n8n.

— pengujian automasi ejen yang set ujiannya diterbitkan daripada pangkalan kod; satu-satunya input yang diperlukan ialah cara untuk menjalankan ejen, sama ada melalui arahan, titik akhir HTTP, pelayan MCP atau aliran kerja yang dibina pada platform seperti n8n. Meliputi permukaan adversarial secara lalai — senario suntikan arahan, penyalahgunaan alat dan pengambilalihan arahan dijana sebagai kategori utama, bukan sebagai ciri tambahan.

— senario suntikan arahan, penyalahgunaan alat dan pengambilalihan arahan dijana sebagai kategori utama, bukan sebagai ciri tambahan. Mengawal pelepasan dalam CI — pengujian ejen berterusan dalam setiap saluran, daripada ujian asap ejen pada setiap komit hingga pelaksanaan penuh prapelancaran, dengan arahan tanpa antara muka dan kod keluar yang membezakan antara "ejen melakukan sesuatu yang salah" dengan "rangka kerja ujian tidak dapat mengujinya."

— pengujian ejen berterusan dalam setiap saluran, daripada ujian asap ejen pada setiap komit hingga pelaksanaan penuh prapelancaran, dengan arahan tanpa antara muka dan kod keluar yang membezakan antara "ejen melakukan sesuatu yang salah" dengan "rangka kerja ujian tidak dapat mengujinya." Menjejak perubahan dengan yakin — pengujian regresi ejen dengan perbandingan antara pelaksanaan yang membezakan keputusan yang baharu gagal, baharu diperbaiki dan tidak konsisten, memandangkan ketidakstabilan dan regresi memerlukan tindak balas yang berbeza.

Kategori Conversational Agent juga sedang diperluas kepada medium terbaharu tempat perisian berinteraksi dengan manusia: ejen yang muncul di hadapan kamera. Dengan keupayaan baharu Video Agent Testing (Link) pada platform, manusia simulasi dengan wajah dan suara yang realistik menyertai sesi ejen video secara langsung, menjalankan perbualan sebenar dan menilai ejen berdasarkan kriteria kejayaan yang ditetapkan oleh pasukan, dengan setiap keputusan dijejak kepada detik tepat dalam rakaman yang menjadi asas penilaian tersebut. Apa-apa perkara yang tidak dapat disahkan daripada rakaman sengaja dikira sebagai tidak memenuhi kriteria, iaitu piawaian ketat bagi kategori yang menjadikan rakaman sebagai bukti: ejen video tidak akan menerima penilaian positif bagi sesuatu detik yang tidak dapat diperhatikan oleh penilai.

Kategori Conversational Agent kini tersedia secara umum pada platform TestMu AI. Kategori Autonomous Agent tersedia dalam akses awal dan dijalankan daripada terminal sebagai rook, dengan model dilaksanakan dalam pengawal TestMu AI supaya tiada kunci API penyedia diperlukan secara setempat. Untuk bermula, sila layari Link.

Maklumat Tentang TestMu AI

TestMu AI ialah platform Kejuruteraan Kualiti dipacu AI natif pertama di dunia, direka untuk membantu organisasi mengautomasi dan menskalakan ujian dengan kecerdasan sebagai teras utama. Dengan menggabungkan keupayaan autonomi bersama integrasi lancar merentas aliran kerja pembangunan moden, TestMu AI membolehkan pasukan menghasilkan perisian yang lebih pantas, lebih dipercayai dan lebih selamat dalam dunia yang berteraskan AI.

Untuk maklumat lanjut, sila layari TestMu AI

BUTIRAN HUBUNGAN:

Nikhil Saxena,

Pengurus Komunikasi Korporat, TestMu AI,

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