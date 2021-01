Tetra Pak appelle à l'innovation collaborative pour relever les défis du développement durable dans l'industrie de l'emballage alimentaire

Laurence Mott, vice-président exécutif pour le développement et l'ingénierie chez Tetra Pak, a déclaré : « Nous unissons nos forces avec nos partenaires stratégiques et les producteurs de carton pour trouver des solutions. Il est possible de faire un emballage complètement durable, mais il faut le rendre sûr. Et si vous ne pouvez pas le faire à l'échelle, vous ne pouvez pas minimiser le gaspillage de nourriture, et vous ne pouvez pas servir une population mondiale croissante. Pour réunir ces trois choses, il faut une très forte collaboration. »

Selon Mott, l'ampleur des défis environnementaux auxquels le monde est confronté exige que les acteurs de la chaîne de valeur unissent leurs forces pour développer des solutions d'emballage véritablement durables.

Les principaux producteurs de carton sont unis dans leur approche de la lutte contre les émissions de carbone et ont l'ambition de créer un avenir sans carbone.

Hannu Kasurinen, vice-président exécutif de l'emballage chez Stora Enso , un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions renouvelables, a déclaré : « Nous avons confiance, nous partageons, nous apprenons ensemble. Nos meilleurs innovateurs collaborent, nous avançons et nous innovons. Parfois, nous échouons, mais nous apprenons alors de ces échecs. Nous nous sommes beaucoup rapprochés les uns des autres, parce que nous avons les mêmes objectifs stratégiques, qui sont bons pour les gens et la planète. »

Francisco Razzolini, directeur de la technologie industrielle, de l'innovation, de la durabilité et des projets chez Klabin, le plus grand producteur de papier du Brésil , a déclaré : « Nous constatons de nouvelles demandes de la part de la société et des consommateurs pour avoir des produits et des procédés plus durables. Répondre à ces exigences exige une grande collaboration entre nos entreprises. En partageant les expériences, les réflexions, les idées et les développements, nous pouvons accélérer le processus d'innovation. »

Malin Ljung Eiborn, responsable de la durabilité et des affaires publiques chez BillerudKorsnäs , un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux d'emballage à base de fibres, a déclaré : « La vision est celle d'un emballage 100 % à base de fibres et entièrement recyclable, où le plastique et l'aluminium ne sont plus nécessaires. Nous avons bien sûr encore quelques étapes à franchir avant d'en arriver là d'un point de vue technique. Mais nous travaillons sur ce sujet comme une seule équipe de projet car la seule façon de les résoudre est de le faire ensemble. »

Les défis auxquels l'industrie est confrontée consistent à éliminer les fines couches de plastique et d'aluminium pour les remplacer par des matériaux à base de plantes ou de fibres de bois, à développer une alternative renouvelable à la paille en plastique et à améliorer la recyclabilité des emballages. Lorsqu'ils sont obtenus de manière responsable, les matériaux renouvelables d'origine végétale peuvent contribuer à la protection de la biodiversité et de l'écosystème naturel. Cela signifie que l'industrie peut réduire au minimum le besoin de matériaux d'origine fossile.

Et ce sont ces défis et d'autres sur lesquels Tetra Pak et ses partenaires font équipe dans le cadre du nouveau modèle d'innovation collaborative. L'objectif de Tetra Pak est de créer l'emballage le plus durable au monde – celui qui garantit la sécurité et la disponibilité des aliments tout en réduisant l'impact sur la planète.

