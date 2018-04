Tetra Pak va développer des pailles en papier pour ses emballages carton de portions individuelles

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/632361/Tetra_Pak_Logo.jpg )





Les pailles jouent un rôle essentiel dans les emballages de portions individuelles, mais, si elles ne sont pas éliminées correctement, elles contribuent au problème des déchets plastiques. Tetra Pak s'est attachée à encourager les consommateurs à repousser la paille « à l'intérieur de l'emballage » une fois celui-ci vide, afin qu'elle puisse être éliminée avec le reste de l'emballage. Tetra Pak travaille maintenant à l'élaboration d'une paille en papier pour être utilisée avec les emballages carton de portions individuelles.

« Cela paraît un problème simple à résoudre, explique Charles Brand, Executive Vice President, Product Management & Commercial Operations, mais en réalité, produire une paille en papier avec les propriétés requises présente un certain nombre de défis ».

« Cela dit, notre équipe de développement est convaincue qu'elle va trouver une solution et que nous serons prêts à lancer une alternative de paille en papier avant la fin de l'année. »

En moyenne, les emballages Tetra Pak actuels contiennent environ 75 % de carton. Utiliser des pailles en papier constituerait un autre pas important vers l'ambition à long-terme de l'entreprise d'offrir un portefeuille de produits entièrement renouvelables.

