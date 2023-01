Tetra Pharm Technologies obtient 9 millions d'euros lors d'une levée de fonds de série A pour développer ses activités de R&D

COPENHAGUE, Danemark, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise de biotechnologie scandinave Tetra Pharm Technologies a obtenu 9 millions d'euros lors d'une levée de fonds de série A menée par un groupe d'investisseurs danois. L'entreprise, qui exerce ses activités à Copenhague, au Danemark, est spécialisée dans les thérapies ciblant le système endocannabinoïde pour traiter la douleur neuropathique et les troubles de santé mentale.

Tetra Pharm Technologies - Laboratory

Grâce à cet investissement, Tetra Pharm Technologies augmentera ses capacités de recherche et développement et étendra ses activités commerciales à l'échelle internationale.

« Nous avons un réseau prometteur de médicaments qui, selon nous, pourraient traiter - et potentiellement de guérir - des problèmes de santé découlant de certains déséquilibres du système endocannabinoïde. Ce financement supplémentaire nous permet d'accélérer le développement de la formulation et les activités cliniques », a déclaré le Dr Morten Allesø, directeur scientifique de Tetra Pharm Technologies.

En 2022, Tetra Pharm Technologies a conclu plusieurs contrats de distribution importants sur ses principaux marchés en Europe, et la société prévoit de lancer son premier traitement contre la douleur neuropathique en février 2023.

« Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux investisseurs et nous sommes impatients de débuter de notre partenariat avec eux. L'investissement permettra de créer une plateforme solide pour accélérer notre portefeuille de produits actuel et nous donnera l'occasion de finaliser les médicaments prometteurs que nous sommes en train de mettre au point afin de pouvoir continuer à remplir notre mission d'améliorer la vie des patients et de leur famille, en formulant des médicaments efficaces, qui ont un profil d'effets secondaires faibles et des prix abordables », a ajouté Martin Rose, PDG de Tetra Pharm Technologies.

À propos de Tetra Pharm Technologies

Tetra Pharm Technologies est une entreprise biopharmaceutique danoise dont la mission est d'améliorer le traitement de la douleur neuropathique et des troubles de santé mentale à l'échelle mondiale. Ses actionnaires comprennent des investisseurs en commercialisation de premier plan, tels que Leafy Tunnel, Enexis, Rump Invest, Nesroht Holding et Ole GS Holding. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tetrapharm.eu

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Martin Caspersen : [email protected] ; +45 61224241 ; www.tetra-pharm.com

