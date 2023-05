Tetra Pharm Technologies stärkt den Vorstand

Das dänische Biotech-Unternehmen Tetra Pharm Technologies erweitert seinen Vorstand mit Herrn Steen Jakobsen als Chief Financial Officer (CFO) und Herrn Jacob Schlundt als Chief Marketing Officer (CMO). Damit besteht der Vorstand des Unternehmens nun aus 6 Mitgliedern.

KOPENHAGEN, Dänemark, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Tetra Pharm Technologies entwickelt und produziert Arzneimittel, die auf das Endocannabinoid-System zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen, Sklerose und psychischen Erkrankungen abzielen. Der Ausbau des Vorstands ist auf die zunehmenden Aktivitäten und Ambitionen des Unternehmens zurückzuführen.

„Tetra Pharm Technologies hat eine Größe erreicht, die es notwendig macht, den Vorstand auszubauen. Wir sind sehr ehrgeizig in Bezug auf unser zukünftiges Wachstumspotenzial, und die Erweiterung des Managementteams mit erfahrenen Profilen wie Steen und Jacob stellt eine offensichtliche und rechtzeitige Verstärkung des Unternehmens dar", sagt Martin Rose, CEO von Tetra Pharm Technologies.

Steen Jakobsen ist 52 Jahre alt und hat einen MSc in Betriebswirtschaft und Handelsrecht von der Copenhagen Business School. Er wechselt zu Tetra Pharm Technologies von einer Position als Vizepräsident im Ministerium für Wirtschaft und Tourismus von Dubai. Steen Jakobsen bringt fundierte Erfahrungen in den Bereichen strategische Planung, Finanzen und Management mit und wird die Verantwortung für die gesamte Finanzfunktion bei Tetra Pharm Technologies übernehmen.

„Tetra Pharm Technologies ist ein sehr überzeugendes Unternehmen mit starken Werten und einer vielversprechenden Zukunft, und ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein. Ich freue mich darauf, zur weiteren positiven Entwicklung beizutragen und unsere sehr ehrgeizige Wachstumsstrategie in Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen zu beschleunigen", sagt Steen Jakobsen.

Jacob Schlundt ist ebenfalls 52 Jahre alt und hat einen Abschluss in internationaler Wirtschaftsinformation vom Copenhagen Business College. Tetra Pharm Technologies hat Jacob Schlundt rekrutiert, der zuvor als Head of Marketing & Communications bei Aon Denmark tätig war. Er bringt umfassende Kenntnisse in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Eventplanung mit, um die globale Position und das Profil von Tetra Pharm Technologies zu stärken.

„Die Mission von Tetra Pharm Technologies, wirksame und erschwingliche Medikamente zu entwickeln, motiviert mich sehr, und ich freue mich darauf, dazu beizutragen, für Patienten und ihre Familien einen echten Unterschied zu bewirken. Ich freue mich auch darauf, mich persönlich und beruflich in einem Team von weitsichtigen, kompetenten und engagierten Kollegen weiterzuentwickeln", sagt Jacob Schlundt.

Zusätzlich zu den beiden neu ernannten Führungskräften besteht der Vorstand von Tetra Pharm Technologies aus Herrn Martin Rose als Chief Executive Officer, Herrn Jesper Breum als Chief Operating Officer, Herrn Morten Allesø als Chief Scientific Officer und Herrn Martin Caspersen als Chief Commercial Officer.

Informationen zu Tetra Pharm Technologies ApS

Tetra Pharm Technologies ist ein dänisches biopharmazeutisches Unternehmen, das 2018 mit der Vision gegründet wurde, führend in der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit dem Endocannabinoid-System zu sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tetrapharm.eu

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Martin Rose

[email protected]

+45 2644 9991

