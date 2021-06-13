Tetracore, Inc. представляет лицензированный ПЦР-тест на выявление вируса ящура у скота

Tetracore, Inc. представляет первый лицензированный Министерством сельского хозяйства США ПЦР-тест в реальном времени для выявления вируса ящура у крупного рогатого скота, свиней и овец

ПЦР-тест в реальном времени Tetracore® одобрен для использования на образцах эпителия и сыворотки крови

РОКВИЛЛ (шт. Мэриленд), 14 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Tetracore сегодня объявила о лицензировании своей тест-системы VetAlert™ для РНК-диагностики вируса ящура Центром ветеринарных биопрепаратов (CVB) при Министерстве сельского хозяйства США (USDA). Это одна из первых лицензированных тест-систем для диагностики ящура, которые могут производиться в континентальных штатах, что имеет решающее значение для быстрого реагирования в случае вспышки эпидемии ящура. Кроме того, этот диагностический комплект предоставляет ветеринарным службам оперативного реагирования критически важный инструмент для смягчения потенциально катастрофических последствий эпидемии ящура для экономического благосостояния и благополучия животных.

Высокоэффективная тест-система VetAlert для диагностики РНК вируса ящура разработана научными сотрудниками компании Tetracore и будет запущена ею в серийное производство для коммерческой реализации.

Около двадцати лет назад компания Tetracore подтвердила достоверность ОТ-ПЦР-теста в реальном времени на вирус ящура, как описано в работе Callahan et al. 2002. Праймер и зонд, созданные на основе этой публикации, стали использоваться в эталонных методах тестирования Всемирной организации по охране здоровья животных и Министерства сельского хозяйства США.

«Хорошо известно, что РНК-содержащие вирусы мутируют и эволюционируют, в связи с чем утвержденные составы ПЦР-тестов должны периодически переоцениваться для обеспечения их пригодности для своих целей», — заявил д-р Каллахан (Callahan), менеджер по развитию бизнеса и представитель компании Tetracore по связям с CVB при USDA.

С учетом этого компания Tetracore провела оценку современных последовательностей вирусного генома ящура для разработки нового набора праймер/зонд, комбинируемого с первоначальным тестом для создания обновленной тест-системы VetAlert для РНК-диагностики вируса ящура на основе ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени.

Обновленный состав тест-системы подтвержден результатами исследований Института Пирбрайта в Великобритании и Национального центра иностранных болезней животных (NCFAD) в Виннипеге (Канада), показав хорошие результаты по сравнению с их эталонными методами тестирования.

Информация о компании Tetracore, Inc.

Tetracore — биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве диагностических устройств и средств диагностики инфекционных заболеваний. Компания располагается в «Биотехнологическом коридоре» в Роквилле (шт. Мэриленд). Компания Tetracore была основана в 1998 году бывшими инспекторами Специальной комиссии Организации Объединенных Наций по биологическому оружию и учеными Военно-морского медицинского исследовательского центра в Бетесде (шт. Мэриленд). Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.tetracore.com или обращайтесь к нам по адресу [email protected].

®Tetracore является зарегистрированным товарным знаком, а VetAlert — торговой маркой компании Tetracore, Inc.

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