Tetracore, Inc. wprowadza na rynek pierwszy, dopuszczony przez USDA, test PCR czasu rzeczywistego do wykrywania wirusa pryszczycy u bydła, świń i owiec

Test Tetracore® Real-Time PCR został zatwierdzony do stosowania na próbkach nabłonka i surowicy.

ROCKVILLE, Maryland, 14 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Tetracore poinformowała dzisiaj o przyznaniu licencji na swój zestaw testów diagnostycznych VetAlert™ RNA wirusa pryszczycy (FMDV) przez Centrum Biologii Weterynaryjnej (CVB) Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Jest to jeden z pierwszych dopuszczonych zestawów diagnostycznych FMD, który może być produkowany na kontynencie amerykańskim, co jest niezbędne do szybkiej reakcji w przypadku wybuchu epidemii FMD. Co więcej, wspomniany zestaw diagnostyczny zapewnia osobom odpowiedzialnym za zdrowie zwierząt narzędzie niezbędne do złagodzenia potencjalnie katastrofalnych skutków ekonomicznych i związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku wybuchu epidemii pryszczycy.

Zaawansowany zestaw testowy VetAlert FMDV RNA został opracowany przez naukowców Tetracore i będzie wprowadzany na rynek oraz sprzedawany przez Tetracore.

Niemal dwie dekady temu, Tetracore zatwierdziła i opublikowała test RT-PCR czasu rzeczywistego dla FMDV, opisany przez Callahan i in. 2002. Zestaw primerów i sond z niniejszej publikacji stał się częścią referencyjnych metod badawczych OIE i USDA.

„Powszechnie wiadomo, że wirusy RNA mutują i ewoluują, i z tego powodu ustalone wzory testów PCR powinny być okresowo poddawane ponownej ocenie, aby zapewnić, że pozostają one odpowiednie do zamierzonego celu" - mówi dr Callahan, kierownik ds. rozwoju biznesu i łącznik USDA CVB w Tetracore.

Mając to na uwadze, Tetracore poddała ocenie współczesne sekwencje wirusa FMD, aby zaprojektować nowy zestaw primerów i sond, który został połączony z oryginalnym testem w celu stworzenia zaktualizowanego testu rRT-PCR FMDV, VetAlert FMDV RNA Test Kit.

Zaktualizowany projekt testu został zwalidowany w badaniach przeprowadzonych we współpracy z Instytutem Pirbright w Wielkiej Brytanii oraz National Center for Foreign Animal Diseases (NCFAD) w Winnipeg w Kanadzie i wypadł obiecująco w porównaniu z ich referencyjnymi metodami testowymi.

Firma Tetracore to przedsiębiorstwo biotechnologiczne specjalizujące się w opracowywaniu i produkcji urządzeń i badań diagnostycznych w wykrywaniu chorób zakaźnych. Siedziba firmy znajduje się w tzw. korytarzu biotechnologicznym w Rockville w stanie Maryland. Firma Tetracore została założona w 1998 roku przez byłych inspektorów specjalnej komisji ONZ do spraw broni biologicznej i naukowców z Instytutu Badań Medycznych Marynarki Wojennej w Bethesda w stanie Maryland. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tetracore.com lub kontaktując się z [email protected].

