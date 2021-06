Tetracore, Inc. présente le premier test PCR en temps réel autorisé par l'USDA pour la détection du virus de la fièvre aphteuse chez les bovins, les porcins et les ovins

Le test PCR en temps réel Tetracore® a été validé pour une utilisation sur des échantillons épithéliaux et sériques

ROCKVILLE, Maryland, 14 juin 2021 /PRNewswire/ -- Tetracore a annoncé aujourd'hui l'obtention d'une licence pour son kit de test de diagnostic ARN VetAlert™ du virus de la fièvre aphteuse (FMDV) par le Centre des produits biologiques vétérinaires (CVB) du ministère américain de l'Agriculture (USDA). Il s'agit de l'un des premiers kits de diagnostic de la fièvre aphteuse homologués qui peuvent être fabriqués sur le continent américain, ce qui est essentiel pour une réponse rapide en cas d'épidémie de fièvre aphteuse. En outre, ce kit de diagnostic fournit aux premiers intervenants en santé animale un outil essentiel pour atténuer les impacts économiques et de bien-être animal potentiellement catastrophiques d'un foyer de fièvre aphteuse.

Le kit de test haute performance ARN VetAlert™ du virus de la fièvre aphteuse a été développé par les scientifiques de Tetracore et sera commercialisé et vendu par Tetracore.

Il y a près de vingt ans, Tetracore a validé et publié un test RT-PCR en temps réel pour la fièvre aphteuse, tel que décrit par Callahan et al. 2002. L'ensemble d'amorces et de sondes de cette publication a été intégré aux méthodes de test de référence de l'OIE et de l'USDA.

« Il est bien connu que les virus à ARN mutent et évoluent, et c'est pourquoi les modèles de tests PCR établis doivent être réévalués périodiquement pour s'assurer qu'ils restent adaptés à l'objectif visé », déclare le Dr Callahan, directeur du développement commercial et agent de liaison CVB de l'USDA pour Tetracore.

Dans cette optique, Tetracore a évalué les séquences virales contemporaines de la fièvre aphteuse pour concevoir un nouveau jeu d'amorces-sondes qui a été mélangé au test d'origine pour créer une réponse RT-PCR actualisée du virus de la fièvre aphteuse, le kit de test ARN VetAlert FMDV.

La conception actualisée du test a été validée dans le cadre d'études avec l'Institut Pirbright au Royaume-Uni et le National Center for Foreign Animal Diseases (NCFAD) à Winnipeg, au Canada, et a donné de bons résultats par rapport à leurs méthodes de test de référence.

À propos de Tetracore, Inc.

Tetracore est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs de diagnostic et de tests pour la détection de maladies infectieuses. Situé dans l'antre de la biotechnologie à Rockville, dans le Maryland. Tetracore a été fondée en 1998 par d'anciens inspecteurs spécialisés dans les armes biologiques de la Commission spéciale des Nations unies et des scientifiques de l'Institut de recherche médicale de la marine à Bethesda, dans le Maryland. Pour plus d'informations, visitez le site www.tetracore.com ou contactez-nous à l'adresse [email protected].

®Tetracore est une marque déposée et VetAlert est une marque de Tetracore, Inc.

