TetraScience kündigt Zusammenarbeit mit Thermo Fisher Scientific an, um wissenschaftliche Daten und KI-Fähigkeiten im Labor zu beschleunigen

Die Unternehmen werden gemeinsam daran arbeiten, Pharmaunternehmen dabei zu unterstützen, ihre Effizienz zu steigern und bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen.

BOSTON, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TetraScience , das Unternehmen für wissenschaftliche Daten und KI, gab heute eine Zusammenarbeit mit Thermo Fisher Scientific Inc. bekannt, dem weltweit führenden Anbieter von wissenschaftlichen Dienstleistungen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, KI in der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion zu beschleunigen, indem wissenschaftliche Daten in ein KI-natives Format umgewandelt und intelligente Workflows in großem Maßstab entwickelt werden.

Da die Komplexität und die Kosten für die Markteinführung neuer Therapien weiter steigen, setzen biopharmazeutische Unternehmen zunehmend auf wissenschaftliche KI, um ihre Produktivität zu steigern und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Allerdings schafft KI nur dann einen sinnvollen Mehrwert, wenn sie auf KI-nativen wissenschaftlichen Daten basiert — was im heutigen fragmentierten Laborumfeld nahezu unmöglich ist, da die Geräte und Softwaresysteme verschiedener Anbieter zu inkompatiblen Formaten, Semantiken und Workflow-Abhängigkeiten führen.

Die herstellerunabhängige Scientific Data Foundry und Scientific Use Case Factory von TetraScience wandeln Versuchsergebnisse aus unterschiedlichen Instrumenten in standardisierte, einsetzbare, KI-gestützte wissenschaftliche Arbeitsabläufe um.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird TetraScience die Instrumentierungs- und Informatiklösungen von Thermo Fisher integrieren, um den Wert wissenschaftlicher Daten in großem Maßstab weiter zu erschließen. Neben den KI-Fähigkeiten von Thermo Fisher wird Tetra AI — die intelligente Layer, die Daten und Arbeitsabläufe miteinander verbindet, um wissenschaftliche Entscheidungen zu unterstützen und domänenübergreifende Erkenntnisse zu gewinnen — dazu beitragen, hochwertige Anwendungsfälle zu ermöglichen, um die Reproduzierbarkeit, den Durchsatz und die Skalierbarkeit von Therapien in Forschung und Entwicklung sowie in der Fertigung zu verbessern.

„Wissenschaftliche KI kann nicht auf der Grundlage fragmentierter Systeme und maßgeschneiderter Arbeitsabläufe erreicht werden. Die Operationalisierung von KI erfordert umfangreiche, harmonisierte wissenschaftliche Daten, die mit kontextspezifischen Informationen für bestimmte Anwendungsfälle angereichert sind. Auf diese Weise lassen sich wesentlich bessere wissenschaftliche Ergebnisse erzielen, und genau das ermöglicht TetraScience", erklärte Patrick Grady, Geschäftsführer von TetraScience. „Unsere Zusammenarbeit mit Thermo Fisher Scientific wird biopharmazeutischen Unternehmen dabei unterstützen, schneller voranzukommen und isolierte Prozesse durch ein KI-basiertes wissenschaftliches Betriebssystem zu ersetzen, dessen Leistungsfähigkeit mit jeder Nutzung zunimmt — dank der Fähigkeit von Tetra AI, aus jedem Experiment und jedem Arbeitsablauf zu lernen."

„Bei Thermo Fisher Scientific motiviert uns unsere Mission, unseren Kunden dabei zu helfen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen, dazu, immer wieder zu überdenken, wie wir die wichtige Arbeit unserer Kunden unterstützen können", erklärte Sean Baumann, Vizepräsident für Digitales und KI, Biowissenschaften, Diagnostik und Angewandte Wissenschaften bei Thermo Fisher Scientific. „Der Einsatz von KI ist eine natürliche Weiterentwicklung dieses Ansatzes, und unsere Zusammenarbeit mit TetraScience stärkt unsere Fähigkeit, Kunden bei der Automatisierung des Datenmanagements im Labor in großem Maßstab zu unterstützen. Gemeinsam werden wir unsere Kunden dabei unterstützen, wissenschaftliche Durchbrüche in der gesamten biopharmazeutischen Industrie zu beschleunigen."

Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement wider, wissenschaftliche KI durch interoperable und branchenorientierte Lösungen voranzutreiben. Die Unternehmen werden sich auf hochwertige wissenschaftliche Arbeitsabläufe bei ausgewählten globalen biopharmazeutischen Organisationen konzentrieren, von denen einige bereits kombinierte Lösungen von TetraScience und Thermo Fisher Scientific einsetzen, was eine Grundlage für eine breitere Akzeptanz und Wirkung in der gesamten Branche schafft. Die Zusammenarbeit umfasst auch gemeinsame Bemühungen, Kunden aus den Bereichen biopharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie Produktion integrierte Lösungen anzubieten.

Grady, Geschäftsführer von TetraScience, betonte: „Die heutige Ankündigung stellt einen entscheidenden Moment für die gesamte Biowissenschaftsbranche dar, da sie die Bedeutung von Kooperationen für die Beschleunigung der wissenschaftlichen KI verdeutlicht."

Informationen zu TetraScience

TetraScience ist das Unternehmen für wissenschaftliche Daten und KI, , das ein Betriebssystem für wissenschaftliche Intelligenz entwickelt. Die Scientific Data Foundry wandelt wissenschaftliche Rohdaten in KI-native Daten um, während die Scientific Use Case Factory KI-gestützte Arbeitsabläufe in Forschung, Entwicklung und Fertigung industrialisiert. Tetra AI verbindet die Foundry mit der Factory und bietet agentenbasierte Funktionen, die Wissenschaftler durch komplexe Arbeitsabläufe führen, bereichsübergreifende Erkenntnisse liefern sowie wissenschaftliche Ergebnisse beschleunigen. TetraScience genießt das Vertrauen weltweit führender Biopharmaunternehmen und globaler Partner wie NVIDIA, Databricks, Snowflake und Microsoft und gestaltet die wissenschaftliche Industrie weltweit für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz neu. Weitere Informationen finden Sie auf tetrascience.com.

