Tevva dévoile un camion électrique audacieux

Il offre une autonomie allant jusqu'à 250 km en mode entièrement électrique ou jusqu'à 500 km avec sa technologie brevetée de prolongateur d'autonomie REX, qui a maintenant été améliorée pour utiliser des piles à combustible à hydrogène.

Conçu par une équipe dirigée par Ken Scott, anciennement directeur de l'ingénierie chez Bentley et Alexander Dennis, et dessiné par Dale Grewer, anciennement designer en chef chez Jaguar Land Rover, le Tevva Truck sera fabriqué dans une toute nouvelle usine dans la zone du London Thames Freeport, à proximité du centre de Londres et de l'Europe. L'usine devrait commencer à fabriquer 3 000 camions par an d'ici 2023.

Grâce aux solides partenariats avec les fournisseurs de Tevva, les opérateurs de flottes peuvent bénéficier d'un groupe motopropulseur BEV extrêmement fiable associé à un châssis dérivé de camion exceptionnellement robuste et éprouvé.

Asher Bennett, fondateur et PDG de Tevva, a déclaré : « La technologie transforme le secteur des véhicules commerciaux à un rythme effréné, le rendant plus sûr, plus écologique et entièrement plus efficace. Mais un changement significatif est un processus graduel, il doit se produire une étape à la fois, même si ces changements sont nécessaires dans la succession rapide. Le Tevva Truck constitue une transition naturelle vers l'électrification pour les gestionnaires de flotte, offrant une tranquillité d'esprit totale et une offre convaincante de coût total de possession, sans compromis sur l'autonomie et la fiabilité. »

Le Tevva Truck peut transporter jusqu'à 16 europalettes et plus de deux tonnes de charge utile pour un poids total en charge (PTAC) de 7,5 tonnes. Le coût total de propriété est comparable à celui d'un diesel ; la parité est atteinte à environ 3 000 km ou lorsque 500 litres de diesel sont consommés par mois.

Le Tevva Truck est le véhicule de troisième génération de Tevva. Il représente l'aboutissement de sept années de développement technique et des enseignements tirés de plus de 350 000 km d'essais en flotte. La production du camion Tevva devrait commencer en juillet 2022.

Le modèle Tevva Truck 7,5 tonnes est le premier d'une série de nouveaux camions électriques de Tevva. Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien suivant : https://tevva.com.

