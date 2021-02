Texas Realtors anuncia los ganadores del premio de bienes raíces de Texas 2020

Agentes inmobiliarios y asociaciones locales son honrados en la reunión de invierno de 2021

AUSTIN, Texas, 24 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La asociación Texas Realtors reconoció a los miembros destacados y a las asociaciones de agentes de bienes raíces locales durante su reunión anual de invierno de agentes de bienes raíces de Texas, que tuvo lugar de manera virtual del 16 al 18 de febrero.

"El año pasado fue un año sin precedentes en el sector inmobiliario de Texas", dijo Marvin Jolly, presidente de Texas Realtors. El año pasado, los agentes inmobiliarios del estado de la Estrella Solitaria hicieron todo lo posible para apoyar a sus comunidades, elevar nuestra industria e impactar las vidas de sus clientes. Estos premios son un testimonio de la resistencia de los agentes inmobiliarios, especialmente durante estos tiempos difíciles".

El premio 2020 Texas Realtor of the Year, el honor más prestigioso que se otorga anualmente a un miembro que ha realizado contribuciones destacadas a la industria a lo largo de su carrera, fue otorgado a Shad Bogany de Houston. Bogany se ha ofrecido como voluntario durante décadas y ha ocupado muchos puestos de liderazgo en beneficio de los agentes de bienes raíces, la industria de bienes raíces y los consumidores de bienes raíces de Texas. Anteriormente se desempeñó como presidente de Texas Realtors en 2013 y presidente de la Houston Association of Realtors en 2002.

El premio Tom D. Morton al Ejecutivo del Año de la Asociación, otorgado a los ejecutivos de la asociación de agentes inmobiliarios con una larga trayectoria de servicio a su asociación local, fue entregado a Connie Coots, directora ejecutiva de la Junta de agentes inmobiliarios de Odessa. Coots trabajó con los líderes locales durante la pandemia para garantizar que las transacciones inmobiliarias pudieran continuar de manera segura y lideró una iniciativa para fabricar más de 200 mascarillas para los bomberos y rescatistas de la ciudad. En el 2005, Coots también fue honrada con el premio Tom D. Morton al Ejecutivo del Año de la Asociación.

Sydney Ealy de Houston recibió el premio Texas Realtor Good Neighbor, que honra a un agente de bienes raíces que ha demostrado una participación destacada en la comunidad y voluntariado. Ealy fue reconocida específicamente por su organización benéfica, Twist for Girls, una organización sin fines de lucro establecida para jóvenes de 11 a 17 años, para descubrir y lograr sus objetivos a través de tutorías individuales, desarrollo de habilidades para la vida, exposición a carreras profesionales y experiencias culturales sin costo para los niños que participan.

Candace (Candy) Cooke de Round Rock fue nombrada Educadora del Año 2020. Cooke es instructora sénior de Consejeros de Bienes Raíces e imparte cursos de certificación y designación de Texas Realtors y de National Association of Realtors. Ha abierto el camino a la manera en cómo funciona la educación ahora en Texas durante la pandemia COVID-19, habiendo impartido más de 300 clases virtualmente con más de 6,800 estudiantes en 2020.

Alison Blalock de WestMark Commercial/TNC Worldwide recibió el premio William C. Jennings 2020 por la transacción destacada de bienes raíces comerciales del año. El premio se basa en la contribución de la transacción a la comunidad, el mérito y la creatividad y la aplicación de los principios comerciales. La transacción ganadora transformó un espacio de oficinas inutilizable en 89 unidades de vivienda asequibles en uno de los edificios más históricos de Lubbock, Metro Tower. La torre había estado prácticamente deshabitada desde que un tornado devastador dañó el edificio en 1970.

La asociación Austin Board of Realtors recibió el Premio al logro en asuntos gubernamentales Mark Lehman 2020. El premio reconoce a una asociación de agentes inmobiliarios local que ha demostrado excelencia en la recaudación de fondos, participación de base y otras iniciativas locales durante el año.

El premio Texas Realtors Grassroots Advocate of the Year fue entregado a Lee Overstreet de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Granbury por su apoyo en dos campañas exitosas para candidatos apoyados por agentes de bienes raíces, incluido el representante estatal Glenn Rogers del Distrito 60 de la Cámara de Representates de Texas y el congresista de los EE.UU. August Pfluger. El premio Texas Realtors Grassroots Advocate of the Year reconoce a una persona de la lista completa de ganadores del premio Texas Realtors Strike Force del año.

Finalmente, Texas Realtors honró a dos asociaciones locales que lanzaron programas innovadores y cursos educativos que mantuvieron a los agentes de bienes raíces al día con las tendencias legales, de mercadeo y de la industria. Los premios al Programa Educativo del Año se otorgaron a:

Asociación MetroTex de Agentes Inmobiliarios en la categoría legal

Asociación MetroTex de Agentes Inmobiliarios en la categoría de serie o programa corto

Asociación de Agentes Inmobiliarios de Houston en la categoría de marketing

Asociación de Agentes Inmobiliarios de Houston en la categoría de innovación

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 140,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización de afiliados profesionales que representa todos los aspectos del sector inmobiliario en Texas. Somos quienes abogamos por los REALTORS® y los derechos de propiedad privada en Texas. Para obtener más información, visite texasrealestate.com.

