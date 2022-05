Texaský institut srdečních arytmií (The Texas Cardiac Arrhytmia Institute -TCAI) Lékařského centra svatého Davida (St. David's Medical Center) pořádá mezinárodní konferenci o komplexních srdečních arytmiích

EPLive 2022 je dvoudenní konference, které se účastní přední světoví odborníci z oblasti srdeční elektrofyziologie

AUSTIN, Texas, 23. května 2022 /PRNewswire/ -- Ve dnech 2. a 3. června 2022 pořádá Texaský institut srdečních arytmií (The Texas Cardiac Arrhytmia Institute –TCAI) Lékařského centra svatého Davida (St. David's Medical Center) šesté mezinárodní sympozium o komplexních arytmiích EPLive 2022.

EPLive je intenzivní dvoudenní vzdělávací setkání pro praktické klinické lékaře z oblasti kardiologické elektrofyziologie, elektrofyziologie a všeobecné kardiologie, kteří se zajímají o léčbu komplexních srdečních arytmií, tedy stavů, kdy srdce bije v nepravidelném nebo abnormálním rytmu. Jako hlavní výukový nástroj budou sloužit živé přenosy z nového, moderního elektrofyziologického centra v Lékařském centru svatého Davida (St. David's Medical Center), doprovázené odborným komentářem.

„Je nám ctí, že můžeme v novém elektrofyziologickém centru světové úrovně, které disponuje šesti elektrofyziologickými laboratořemi, vybavenými nejmodernějšími technologiemi, uspořádat první konferenci konanou živě," uvedla Andrea Nataleová, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardiologická elektrofyzioložka a výkonná lékařská ředitelka TCAI a ředitelka kurzů konference EPLive. „Díky sdílení živých případů můžeme dosáhnout efektivnějších pokroků v postupech a technologiích léčby komplexních arytmií a dále tak zlepšit péči o pacienty po celém světě."

Srdeční arytmie jsou způsobeny problémy s elektrickým srdečním systémem. Celá řada srdečních arytmií se léčí moderními ablačními postupy, které spočívají ve spálení, zmrazení nebo neutralizaci částí srdečního svalu, ve kterých abnormální elektrické impulzy vyvolávají nepravidelný srdeční rytmus. Konference EPLive má účastníkům pomoci lépe porozumět technikám používaným k léčbě síňových a komorových arytmií, k implantaci komplexních zařízení a k extrakci zařízení poškozených.

EPLive se skládá ze čtyř částí: Ablace fibrilace síní (A Fib), ablace komorové tachykardie (VT), zařízení a nové technologie. Přednášky tvoří kombinace živých a zaznamenaných případů, řešených v TCAI a některých předních světových centrech: Centrum arytmie CardioInfantil Foundation (Kolumbie), Bengalúru (Indie), Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Mass General Hospital, MedStar Heart & Vascular Institute (Texas), Methodist Hospital (Houston, Texas), Monzino Cardiology Center (Itálie), Mt. Sinai Hospital (New York), Northwell Health (New York), Pacific Heart (Kalifornie), Penn Heart and Vascular Center, UCLA, University of Arkansas Medical Center, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University a Westside Regional Medical Center (Florida).

Mezi prezentované případy patří zákroky jako je ablace A Fib a ablace post-A Fib síňových arytmií, ablace VT (endokardiální a epikardiální), případy řešené prostřednictvím balónků (kryo, Apama a laser), implantace CRT, SQ ICD a extrakce elektrod a venoplastika. Kromě toho budou na konferenci EPLive představeny nové technologie, které lékaři v TCAI uplatnili jako první, včetně elektroporace a bezsvodové dvoukomorové kardiostimulace.

Konference se rovněž zaměří na řadu dalších cílů, včetně:

Základní nástin a příklady využití technik používaných k mapování a ablaci síňových arytmií.

Identifikace postupů pro snížení komplikací a podporu opatření na ochranu pacienta během ablace fibrilace síní.

Prokázání znalostí nejnovějších poznatků a doporučení v oblasti léčby arytmií a léčby pomocí nových technologií.

Uplatňování přístupů, které nejlépe využívají nové technologie prokazatelně optimalizující klinické výsledky.

Identifikace procesů, které mohou úspěšně využít integrace nových technologií a podpořit uplatnění pro pacienty bezpečnějších postupů.

Identifikace postupů pro snížení komplikací a podporu opatření na ochranu pacienta během extrakce elektrod.

Kromě ukázek dr. Nataleové se na konferenci EPLive představí řada lékařů TCAI, včetně spoluředitele kurzu, doktora Amina Al-Ahmada, Shanea Baileyho, M.D., Mohameda Bassiounyho, M.D., Davida Burkhardta, M.D., Davida Burklanda, M.D., Roberta Canbyho, M.D., Josepha Gallinghouse, M.D., Briana Greeta, M.D., Erica M. Hoenickeho, M.D., Rodneyho Hortona, M.D., Patricka Hranitzkyho, M.D., Javiera Sancheze, M.D., Kamaly Tamirisiové, M.D., Senthila Thambidoraie, M.D., Davida Tschoppa, M.D., a Jasona Zagrodzkyho, M.D.

Lékaři získají maximálně 14 American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 kreditů™ hodin na konferenci.

Součástí konference EPLive 2022 je také speciální program pro stipendisty EP Finishing School, který se koná ve dnech 4. a 5. června. Praktický kurz naživo nabízí všechny hlavní aspekty stážového programu – praktický výcvik, možnosti výzkumu a klinické materiály – na jedné platformě a dává absolventům jedinečnou příležitost naučit se řešit klinické scénáře. Studenti elektrofyziologie zhlédnou až 40 případů řešených předními světovými odborníky – s komentářem odpovídajícím současným strategiím léčby založených na důkazech – a budou mít prezentaci, při které přednesou případ a obhájí ho před odbornou komisí.

Texaský institut srdečních arytmií (The Texas Cardiac Arrhytmia Institute –TCAI) Lékařského centra svatého Davida (St. David's Medical Center) je jedním z předních světových center, zabývajících se nejnovějšími pokroky v léčbě arytmií. Centrum vede dr. Nataleová, která je lídrem v oblasti dosahování pokroků v léčbě A Fib, vede řadu klinických studií a podílí se na vývoji nových technologií a postupů.

Další informace naleznete na adrese EP-Live.com.

