TextExpander ajoute la prise en charge de l'authentification unique (SSO) et la fonctionnalité Teams prêtes pour l'entreprise pour un onboarding utilisateur simplifié

L'authentification SSO simplifie le processus d'onboarding de l'utilisateur en permettant à un administrateur de gérer l'accès des utilisateurs à TextExpander à partir d'un emplacement familier. TextExpander est compatible avec l'authentification SSO par le biais du protocole SAML. Une assistance spécifique est apportée aux services de fournisseur d'identité (IdP) Okta, OneLogin, Google G Suite et JumpCloud. TextExpander est actuellement dans le répertoire d'applications d'Okta, OneLogin et JumpCloud.

L'introduction de Teams permet aux administrateurs de fournir à chaque utilisateur le contenu dont il a besoin, sous la forme de groupes d'équivalents ou d'abréviations appelés snippets, le tout en une seule étape. Chaque service peut maintenir leurs propres snippets, ce qui offre une plus grande flexibilité d'organisation. Les snippets peuvent être partagés et dévoilés instantanément à l'intérieur de Teams.

« Nous avons fait croître TextExpander d'un utilitaire à utilisateur unique vers une solution de communication complète sur laquelle les équipes peuvent compter et dont elles peuvent dépendre », a déclaré Philip Goward, le fondateur de Smile. « Que ce soit pour le service d'assistance ou le service des ventes, pour les clauses légales ou les notes médicales, et même pour de simples fautes de frappe, TextExpander aide les sociétés de toutes tailles à communiquer avec exactitude et constance. Dans ce laps de temps, nous avons appris que nos entreprises clientes ont des besoins d'intégration spécifiques en raison du volume important d'employés, de contractuels, de consultants et du personnel qu'ils doivent gérer. Nous avons ainsi continué à développer TextExpander pour répondre à ces besoins. Avec l'ajout de l'authentification SSO et de Teams, nous savons que nous pouvons apporter satisfaction aux sociétés qui utilisent si bien TextExpander afin de satisfaire leurs clients. »

TextExpander pour Teams est au prix de 7,96 $ par utilisateur et par mois. TextExpander pour Mac requiert le système d'exploitation macOS 10.10 (Yosemite) ou ultérieur. TextExpander pour Windows requiert le système d'exploitation Windows 7 ou ultérieur. TextExpander pour iPhone et iPad requiert un iPad ou un iPhone fonctionnant avec le système d'exploitation IOS 9 ou ultérieur.

À PROPOS DE SMILE

Smile développe des logiciels de productivité pour Mac, Windows, iPhone et iPad. Basée à San Francisco, en Californie, Smile est une société soudée et diverse d'un point de vue géographique dont les racines sont ancrées dans la communauté Mac. Nous sommes fièrement au service de nos clients depuis plus d'une décennie. Nous créons. Nous apportons des solutions. Nous expédions.

