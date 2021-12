THC BioMed publie ses résultats du premier trimestre

THC - CSE

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 3 décembre 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. (CSE : THC) (« THC BioMed » ou la « société ») est heureuse de présenter ses résultats financiers pour les trois mois terminés le 31 octobre 2021.

POINTS CLÉS DU T1

Réalisation d'une marge brute après corrections de juste valeur de 711 761 dollars et d'un bénéfice net de 25 006 dollars.





Augmentation de 83 % du chiffre d'affaires d'une période à l'autre





Les ventes de produits comestibles ont représenté 21,3 % des ventes totales au T1.





Achèvement de la construction des installations





Obtention d'un avis d'acceptation de la part du Bureau des brevets et des marques de commerce du Canada concernant sa demande de brevet pour l'invention d'un conteneur d'expédition usine inviolable avec éclairage de contraste, ou l'unité Clone Shipper. L'avis de demande n'est pas une concession de droits de brevet à ce stade, mais un avis de l'examinateur indiquant que la demande est admise.

POINTS CLÉS POSTÉRIEURS AU 31 OCTOBRE 2021

Le 1er novembre 2021, la société a conclu un bail pour une unité supplémentaire dans l'installation située sur Acland Road à Kelowna , en Colombie-Britannique. Le bail a été conclu pour une durée de cinq ans et expire le 31 octobre 2026. Le paiement mensuel du bail est de 2 500 dollars, plus des frais de 726 dollars, à l'exclusion de la taxe sur les produits et services. Cette unité sera utilisée pour l'administration.

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION

« Nous sommes heureux d'annoncer notre bénéfice net pour le trimestre. Ce résultat est le fruit d'un travail acharné de rationalisation de la production, notamment en ce qui concerne nos produits comestibles », a déclaré le président-directeur général de THC BioMed, John Miller. « Nous avons l'intention de nous concentrer sur le marché des produits comestibles et plus particulièrement sur nos produits THC Kiss Beverage Shot, THC Kiss Gummies et THC Kiss Biscuits qui continueront à améliorer notre marge brute et notre résultat net ultérieur. »

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS



Trimestre clos Chiffre d'affaires net Chiffre d'affaires (perte) Chiffre d'affaires (perte) Par action T1/2022 31 octobre 2021 $ 1 136 796 $ 25 006 $ - T4/2021 31 juillet 2021 $ 1 020 804 $ (1 426 064) $ (0,01) T3/2021 30 avril 2021 $ 1 109 503 $ (1 319 503) $ (0,01) T2/2021 31 janvier 2021 $ 1 021 989 $ (2 921 510) $ (0,02) T1/2021 31 octobre 2020 $ 622 025 $ (692 177) $ - T4 2020 31 juillet 2020 $ 990 940 $ (642 989) $ (0,01) T3 2020 30 avril 2020 $ 896 104 $ (295 717) $ - T2 2020 31 janvier 2020 $ 1 246 625 $ 88 191 $ - ÉTAT DE LA PERTE NETTE ET GLOBALE





Pour les trois mois terminés le

31 octobre 2021 31 octobre 2020 Chiffre d'affaires $ 1 136 796 $ 622 025 Coûts de production (1 069 111) (729 379) Marge brute avant corrections de juste valeur 67 685 (107 354) Variation nette de la juste valeur des actifs biologiques 644 076 20 353 Marge brute 711 761 (87 001) Total des dépenses 686 755 605 176 Résultat (perte) net et global de la période $ 25 006 $ (692 177)





















ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE







31 octobre 31 juillet En date du 2021 2021 Actifs courants $ 5 266 701 $ 4 271 435 Total des actifs $ 18 250 253 $ 17 396 441 Passif courant $ 5 035 152 $ 5 968 492 Total du passif $ 8 308 698 $ 7 613 032 Fonds de roulement $ 231 549 $ (1 697 057) Déficit cumulé $ 30 482 330 $ 30 551 021









RÉSUMÉ DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE













Pour les trois mois terminés le



31 octobre 2021

31 octobre 2021 Résultat (perte) net et global de la période $ 25 006 $ (692 177) Encaisse, fin de la période $ 377 096 $ 232 091 MESURE DES RÉSULTATS NON IFRS



Pour les trois mois terminés le

31 octobre 2021 31 octobre 2020 Résultat (perte) net et global de la période $ 25 006 $ (692 177) Réintégré



Intérêt 103 585 51 504 Dépréciation et amortissement 219 852 241 882 EBITDA des activités poursuivies 348 443 (398 791) Rémunération basée sur les actions 94 204 34 620 Variation nette de la juste valeur des actifs biologiques (711 761) 87 001 EBITDA ajusté $ (269 114) $ (277 170)

La société définit l'EBITDA ajusté comme le résultat (perte) net, à l'exclusion des variations de la juste valeur de la croissance des actifs biologiques, des variations de juste valeur réalisées des stocks vendus ou dépréciés, de l'amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles, des paiements basés sur les actions, des charges financières, de la perte sur la cession d'immobilisations corporelles, des gains ou pertes non réalisés sur les investissements et des impôts sur le revenu. Cette mesure non IFRS est définie dans le rapport de gestion de la société pour les trois mois terminés le 31 octobre 2021.

Tous les renseignements financiers contenus dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Le présent communiqué de presse est destiné à être lu conjointement avec les états financiers consolidés intermédiaires condensés et le rapport de gestion de la société pour les trois mois terminés le 31 octobre 2021, qui a été déposé sur SEDAR (www.sedar.com).

À PROPOS DE THC

THC BioMed est l'une des plus anciennes sociétés de cannabis actives sous licence au Canada. Elle a été autorisée à traiter du cannabis pour la première fois en 2013 en vertu d'une exemption de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de Santé Canada et est un producteur agréé dans le cadre du régime actuel depuis 2016. L'entreprise est un producteur de petite production et vise à devenir un chef de file dans le secteur des boissons et des produits comestibles.

THC BioMed est un producteur autorisé de cannabis médical et récréatif en vertu de la Loi canadienne sur le cannabis. L'entreprise est autorisée à cultiver et à vendre du cannabis séché, de l'extrait de cannabis ainsi que des produits comestibles et topiques à base de cannabis. La société est à la pointe de la recherche scientifique et du développement de produits et de services liés à l'industrie du cannabis. THC BioMed est bien placée pour être à l'avant-garde de cette industrie en rapide expansion.

Veuillez consulter notre site Web pour obtenir une description plus détaillée de nos activités et de nos services. www.thcbiomed.com

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des informations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, concernant les activités de THC BioMed Intl Ltd. (« THC »). Les informations prospectives sont fondées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction de THC. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par la présence de certains mots : verbes au futur, utilisation de temps marquant les divers degrés de possibilité/probabilité, verbes ou mots tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « vraisemblablement », et les variations de ces termes ou expressions similaires, ou la forme négative de ces termes ou expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du communiqué et indiquent notamment que THC sera à l'avant-garde de cette industrie en rapide expansion. Bien que THC BioMed estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, car THC BioMed ne peut aucunement garantir qu'elles s'avéreront exactes. THC BioMed décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou d'autres éléments, autrement que conformément aux lois applicables relatives aux valeurs mobilières.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le contenu de ce communiqué et décline toute responsabilité quant à son exactitude ou à sa pertinence.

John Miller, président directeur général, THC Biomed Intl Ltd, T : 1-844-THCMEDS, e-mail : [email protected]

