THC BioMed tiene licencia de cultivo de cannabis para uso médico y científico

THC.CSE THCBF - OTC TFHD.F

VANCOUVER, BC, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. ("THC BioMed" o la "Compañía") anuncia que un gobierno extranjero le ha concedido una licencia para cultivar cannabis con fines médicos y científicos.

Estamos en conversaciones avanzadas con el gobierno anfitrión para llevar a cabo investigaciones científicas con el cannabis. Tenemos la intención de llevar a cabo la investigación científica y el desarrollo sobre si el Cannabidiol ("CBD") y otros compuestos de la planta de cannabis tienen el potencial de prevenir o inhibir la infección por el SARS-CoV-2.

Estamos interesados en investigar y estudiar los compuestos del cannabis y sus posibles efectos en la infección por SARS-CoV-2. Desde marzo de 2020, estamos estudiando las posibilidades y los retos de llevar a cabo un programa de I+D en relación con el cannabis y el SARS-CoV-2. También nos interesan otras investigaciones científicas relacionadas con el cannabis. Hemos realizado consultas con diferentes gobiernos en relación con las licencias para llevar a cabo la investigación y el desarrollo del cannabis. Actualmente estamos en conversaciones avanzadas con el gobierno anfitrión y recibimos, el 19 de enero de 2022, una licencia para la producción de cannabis para uso médico y científico.

Ahora estamos buscando enmiendas o aclaraciones sobre nuestra nueva licencia en relación con si se requiere un permiso adicional para la realización de nuestras pruebas científicas previstas. No hay ninguna garantía de que la investigación y el desarrollo que pretendemos llevar a cabo estén permitidos por la licencia actual o de que se nos conceda una licencia adicional para la investigación y el desarrollo, en caso de ser necesaria.

Nos intrigan los siguientes estudios recientes comentados en diversas publicaciones:

Estos estudios muestran que CBD podría ayudar a preparar a las células contra la COVID. Es necesario realizar más pruebas y revisiones por parte de expertos y tenemos la intención de ser líderes en ese esfuerzo.

La compañía no hace ninguna afirmación expresa o implícita de que su producto tenga la capacidad de eliminar, curar o contener la Covid-19 (o el Coronavirus SARS-2) en este momento.

Acerca de THC

THC BioMed es una de las empresas de cannabis con licencia activa más antiguas de Canadá. Fue autorizado por primera vez para tratar con cannabis en 2013 en virtud de una exención de la Sección 56 de Health Canada en virtud de la Ley de Sustancias y Drogas Controladas y ha sido un Productor Licenciado bajo el régimen actual desde 2016. Sus productos se centran en bebidas y comestibles de alta calidad y gran potencia.

THC BioMed es un Productor Licenciado de cannabis medicinal y recreativo según la Ley del Cannabis. Tiene licencia para cultivar y vender cannabis seco, extracto, comestible y tópico. La empresa está a la vanguardia de la investigación científica y el desarrollo de productos y servicios en la industria del cannabis medicinal y recreativo. La dirección cree que THC BioMed está bien posicionada para estar a la vanguardia de esta industria de rápido crecimiento.

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa puede incluir información prospectiva, en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, relativa a la actividad de THC BioMed Intl Ltd. ("THC"). La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por la dirección de THC BioMed. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas utilizando palabras como "será", "puede", "sería", "espera", "pretende", "planea", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", "probablemente", "podría" y variaciones de estos términos y expresiones similares, o el negativo de estos términos o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen que (a) la empresa será líder en el esfuerzo de pruebas científicas, I+D y revisión por iguales, (b) la empresa llevará a cabo la investigación y el desarrollo en virtud de su nueva licencia, (c) que se concederá otra licencia para la investigación y el desarrollo, si es necesario, y (d) la empresa está bien posicionada para estar a la vanguardia de esta industria. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa e incluyen que THC BioMed estará a la vanguardia de esta industria en rápido crecimiento. Aunque THC BioMed cree que las expectativas y suposiciones en las que se basa dicha información prospectiva son razonables, no debe depositarse una confianza indebida en la información prospectiva, ya que THC BioMed no puede garantizar que sea correcta. THC rechaza cualquier intención u obligación de actualizar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otro modo, salvo lo requerido por las leyes de valores aplicables.

La Canadian Securities Exchange (CSE) no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o la exactitud del contenido de este comunicado.

Presidente y Consejero Delegado: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., T: 1-844-THCMEDS, E: [email protected]

SOURCE THC BioMed Intl Ltd.