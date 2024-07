THE ACCESS BANK UK LIMITED - plus qu'une simple croissance des entreprises internationales

Résultat d'exploitation - en hausse de 58 % - 207,6 millions de dollars

Bénéfices avant impôts - en hausse de 158 % - 151,5 millions de dollars

Revenu du financement du commerce - en hausse de 69 % - 106,1 millions de dollars

Revenu de la gestion d'actifs - en hausse de 28 % - 10,4 millions de dollars

Dépôts des clients de la banque commerciale - 1,451 milliard de dollars - en hausse de 16 %

- solutions financières novatrices issues de relations dynamiques avec les clients -

LONDRES, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alors qu'elle se prépare à accueillir son Access Bank Polo Day annuel au Guards Polo Club Windsor le samedi 20 juillet, Access Bank UK Limited a publié des résultats annuels qui témoignent d'une nouvelle année de croissance internationale exceptionnelle . Elle a été marquée par les progrès rapides réalisés par la Banque dans l'exécution de son mandat d'expansion des opérations internationales d'Access Bank en Europe (Londres, France, Malte) et en Asie (Hong Kong et Dubaï). Sous réserve des approbations nécessaires des autorités financières et réglementaires compétentes, la Banque espère faire d'autres annonces concernant son expansion internationale.

Global Polo Stars line up at the Access Bank Challenge Cup -2024. Funding for 120 classrooms pledged at Guards Polo Club - Windsor. Left to right: Dr Cyprian Terseer Heen - Acting Nigeria High Commissioner to the UK; Jamie Simmons - Chief Executive Access Bank UK; fifth from left Mr Paul Usoro - Chairman Access Bank; Ms Bolaji Agbede- acting Chief Executive Access Corporation centre - Adamu Atta - Chairman 5th Chukker Polo Club Kaduna; Tochi Wigwe - daughter of the late Herbert Wigwe: Mr Aigboje Aig-Imoukhuede - Chairman Access Corporation; Roosevelt Ogbonna - Chief Executive Access Bank. Celebrating success at the Access Bank UK annual Challenge Cup Day at Guards Polo Club Windsor. The UK bank posted results showing another year of outstanding international business growth. Operating income up 58 per cent to $207.6m pre-tax profits up 158 per cent to $151.5m and new branches in France, Malta and Hong Kong continuing its international expansion. The annual event is the climax to the high-profile Access Bank/



La responsabilité d'entreprise et une gouvernance d'entreprise exemplaire jouent un rôle clé dans la croissance de la Banque. La journée Polo est l'aboutissement d'un programme d'un an, qui s'inscrit dans le cadre de la collecte de fonds en partenariat avec l'UNICEF pour des projets éducatifs dans le nord du Nigeria en particulier. Depuis que l'initiative UNICEF/Access Bank a été lancée, elle a permis de reconstruire des écoles à Kaduna et de maintenir plus de 8 000 élèves en formation continue. Dans le même temps, de nouveaux bâtiments scolaires alimentés par l'énergie solaire et un bâtiment d'initiation à l'informatique ont été construits, le tout dans un environnement scolaire plus sûr et plus convivial. Les communautés entourant les écoles bénéficient d'un soutien sous la forme de forages pour l'approvisionnement en eau, de machines à coudre et à meuler afin de garantir l'emploi et de stimuler le développement économique et social. Lors de l'Access Polo Challenge 2023, plus d'un million de dollars a été collecté pour soutenir le programme Access-UNICEF.

Selon Jamie Simmonds, directeur général et administrateur délégué de The Access Bank UK Limited, "nous sommes une banque dont la croissance est alimentée par la force des relations avec les clients. Elle nous permet de développer des produits et des solutions financières innovants avec nos clients, et non pas seulement pour eux". "Nous investissons considérablement dans l'attraction, la fidélisation et le développement d'un personnel professionnel afin de garantir que les clients traitent toujours avec un expert qui connaît bien leurs besoins financiers professionnels et personnels ; c'est une interprétation moderne de la gestion des relations. " Les distinctions externes sont une confirmation précieuse de notre engagement à être la banque africaine la plus respectée au monde. Nous sommes fiers que les investisseurs nous aient réattribué le statut de Platine et que nous ayons remporté le titre de "Meilleure banque africaine de financement du commerce" décerné par International Finance et celui de "Meilleure banque africaine de financement du commerce" décerné par Capital Finance International CFI pour la sixième et la huitième année consécutive.

Access Bank UK Limited a été créée et est réglementée au Royaume-Uni en 2008 pour fournir des services de financement du commerce, de gestion d'actifs et de banque commerciale pour les transactions du groupe Access Bank sur les marchés de l'OCDE. Les réalisations d'Access Bank UK Limited doivent beaucoup au partenariat solide qu'elle entretient avec sa société mère et au soutien conjoint qu'elle apporte à la journée Polo du groupe Access Bank.

Cet événement annuel a pour but d'attirer l'attention sur les enfants vulnérables, les orphelins et les personnes déplacées à l'étranger et de mettre en lumière leur situation. En partenariat avec 5th Chukker et basé à Kaduna, au Nigeria. Ce tournoi est le plus grand tournoi de polo caritatif d'Afrique. Il génère des fonds et stimule le soutien au travail de l'initiative UNICEF/Access Bank dans toute l'Afrique.

Lors du lancement de la récente émission de droits à Lagos, Roosevelt Ogbonna, directeur général et chef de la direction d'Access Bank PLC, a déclaré : "Access Bank UK Limited est bien placée pour devenir l'une des 20 premières banques du Royaume-Uni". L'émission de droits est destinée à renforcer l'assise financière du groupe et à répondre à ses besoins permanents en fonds de roulement, y compris le financement de la croissance organique de ses filiales bancaires et non bancaires". " En utilisant ces fonds, nous voulons catalyser la croissance dans plusieurs secteurs, stimuler le développement des entreprises, créer des emplois et renforcer l'inclusion financière, en soutenant les PME, en particulier les segments mal desservis tels que les femmes et les jeunes entrepreneurs". Tout cela fait partie de notre mission, tout comme notre partenariat avec l'UNICEF, qui vise à favoriser le progrès et le développement sur l'ensemble du continent et au-delà".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2465751/Access_Bank_Challenge_Cup.jpg