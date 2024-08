The Adecco Group : Résultats du deuxième trimestre 2024

Poursuite des gains de parts de marché et gestion disciplinée des coûts ; économies sur les frais généraux et administratifs supérieures à l'objectif fixé

Chiffre d'affaires -2% en glissement annuel sur des marchés difficiles ; croissance relative du chiffre d'affaires du groupe +375 points de base et de l'unité GBU d'Adecco +220 points de base

Revenus par GBU, Adecco -2% par rapport à l'année précédente, Akkodis -2% par rapport à l'année précédente, LHH -7% par rapport à l'année précédente

Marge brute robuste de 19,4 %, -70 points de base par rapport à l'année précédente, reflétant le mix d'activités actuel ; fermeté des prix

Les frais de vente et d'administration hors éléments exceptionnels ont augmenté de 50 points de base par rapport à l'année précédente en pourcentage des revenus, à 969 millions d'euros.

Frais généraux et administratifs -19% vs T2 22

162 millions d'euros d'économies sur les frais généraux ont été réalisées à la mi-24 par rapport à la base de référence de 2022, au-delà de l'objectif de 150 millions d'euros.

Marge EBITA robuste de 3,1 % hors éléments exceptionnels, stable en glissement annuel, reflétant une gestion disciplinée des coûts, y compris des économies supérieures à l'objectif en matière de frais généraux et d'administration, ainsi qu'un calendrier favorable pour les revenus de l'entreprise commune FESCO.

Résultat d'exploitation 113 millions d'euros, stable par rapport à l'année précédente, à taux de change constant ; Résultat net 58 millions d'euros, -2% par rapport à l'année précédente, à taux de change constant.

BPA de base 0,35 €, -2% par rapport à l'année précédente, à taux de change constant ; BPA ajusté 0,64 €, -1% par rapport à l'année précédente, à taux de change constant.

Amélioration de la trésorerie grâce à une bonne gestion du fonds de roulement : flux de trésorerie d'exploitation +82 millions d'euros en glissement annuel à 162 millions d'euros, flux de trésorerie disponible +100 millions d'euros en glissement annuel à 128 millions d'euros, conversion de trésorerie 84%.

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a commenté l'événement :

« Le groupe a gagné une nouvelle part de marché de 375 points de base au deuxième trimestre, en plus des 775 points de base gagnés au cours de la période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a diminué sur une base organique, reflétant les défis continus du marché, bien que les prix soient restés fermes. Nous avons réalisé des économies de frais généraux et d'administration supérieures aux objectifs, ce qui a permis de soutenir une marge EBITA solide et, surtout, d'améliorer le flux de trésorerie grâce à une bonne gestion du fonds de roulement.

Adecco a surpassé ses pairs sur un marché difficile, tandis qu'Akkodis a enregistré une croissance saine dans le domaine du conseil et des solutions. Pontoon et EZRA ont connu une forte croissance dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, tandis que les performances de Career Transition sont restées bonnes.

Nous sommes déterminés à continuer à surpasser le secteur et à gagner de nouvelles parts de marché. Notre positionnement solide, notre gestion rigoureuse des coûts et notre capacité d'exécution éprouvée nous permettront de bénéficier rapidement de l'amélioration des marchés de l'emploi. »

