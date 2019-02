The Art Institute Of Austin amplía las oportunidades de los estudiantes en sectores creativos

AUSTIN, Texas, 26 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Studio Enterprise, una compañía de servicios educativos que usa la educación y el entrenamiento como una plataforma para ejercer un impacto en los sectores creativos, se está asociando con The Art Institute of Austin, una división de The Art Institute of Houston, y con New Republic Studios (NRS) para ofrecer a los estudiantes universitarios oportunidades que ampliarán sus conocimientos para facilitarles el empleo en los campos que escojan.

Studio Enterprise se asoció recientemente con The Art Institute of Austin para ofrecer un apoyo centrado en los estudiantes mediante oportunidades educativas y profesionales relevantes antes y después de la graduación en el sector creativo.

Esta colaboración proporcionará a los estudiantes universitarios un entrenamiento de "última milla" (la conexión final entre la educación y el empleo) que les da una ayuda al entrar al mercado laboral ofreciendo instalaciones de NRS, áreas exteriores para filmaciones y activos de producción para programas de entrenamiento, seminarios, clases magistrales, talleres, festivales y coproducciones. La asociación será una extensión de los programas actuales de artes mediáticas, incluyendo experiencias de entrenamiento y proyectos prácticos, así como tutoría, contactos profesionales e internados, que pueden dar lugar a mejores oportunidades de empleo en los sectores creativos en Texas.

The Art Institute of Austin ha servido de importante fuente de profesionales creativos en la comunidad de Austin por más de una década. Es uno de The Art Institutes, un sistema de escuelas privadas sin fines de lucro a lo largo y ancho de los Estados Unidos, que se remonta a 1921. La escuela ofrece diplomas de licenciatura en diseño, artes mediáticas, gastronomía y moda, y ya ha colocado a estudiantes y graduados en el programa de internado de NRS. Esta nueva asociación formal profundizará esta relación y dará lugar a más oportunidades para estudiantes creadas con The Art Institute of Austin y para ese instituto.

NRS proporciona una experiencia innovadora de multiplataforma al dar a las compañías la oportunidad de producir lo mejor en contenido y tecnología. El campus creativo reúne cine, televisión, comerciales, nuevos medios, realidad alterada/realidad virtual y medios inmersivos bajo un solo techo. Se esfuerza por ser un punto focal de la comunidad de contenido en Texas con su filosofía de que la suma es mayor que las partes individuales.

"Hemos disfrutado el trabajo con los estudiantes de The Art Institute of Austin mediante nuestro programa de internado por muchos años. Están bien entrenados, y son talentosos y profesionales", dijo Mindy Raymond, presidenta de NRS. "Ahora esperamos una programación de eventos más robusta que continuará colocando a los estudiantes y a NRS en la base de la industria fílmica en Austin".

"Nos sentimos orgullosos de ampliar las oportunidades para los estudiantes a través de esta asociación con Studio Enterprise y New Republic Studios", dijo Dana Hagen, presidente del campus de The Art Institute of Austin. "Estas dos organizaciones serán fundamentales para proporcionar programas, entrenamiento y experiencias que ayuden a los estudiantes a conseguir ese importante empleo al terminar la universidad".

Acerca de The Art Institute of Austin

The Art Institute of Austin, una división de The Art Institute of Houston, ofrece una experiencia muy especial a sus estudiantes y a la escena artística local de la ciudad. Austin es una ciudad que se esfuerza por "conservar lo extraño", y al hacerlo, es un imán para las artes. El colegio universitario, fundado en 2008 y con más de 60,000 pies cuadrados de aulas, laboratorio de computación, biblioteca, cocinas y espacio de oficina, ofrece programas de licenciatura en Artes Culinarias, Productos Horneados y Pastelería, Publicidad, Diseño Gráfico y de la Web, Medios Interactivos y de la Web, Diseño y Gráficos Técnicos, Diseño de Interiores, Artes Mediáticas y Animación, Producción de Audio, Filmación Digital y Producción de Video, Fotografía Digital, Arte y Diseño de Juegos, Diseño de Modas y Marketing y Gestión de Modas. The Art Institute of Austin es la sede de Ology, su restaurante administrado por estudiantes, abierto al público. The Art Institute of Austin está acreditado por la Southern Association of Colleges y la Schools Commission on Colleges para otorgar títulos de asociado y bachillerato. Contacte a la Commission on Colleges en 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 o llame al 404-679-4500 para preguntas sobre la acreditación de The Art Institute of Houston. Para más información sobre The Art Institute of Austin, visite www.artinstitutes.edu/austin.

The Art Institute of Austin, una división de The Art Institute of Houston, es uno de The Art Institutes, un sistema de escuelas privadas sin fines de lucro a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Los programas, niveles de credenciales, tecnología y opciones de programación varían según la escuela y están sujetos a cambio. 101 W. Louis Henna Blvd, Austin, TX 78728. © 2019. The Art Institutes. Todos los derechos reservados.

Acerca de Studio Enterprise

Studio Enterprise es una compañía de servicios educativos integrados verticalmente, enfocada en modelos de educación y entrenamiento centrados en el estudiante como una plataforma para ejercer un impacto en la economía creativa. Studio Enterprise se asocia con colegios y universidades en apoyo de su visión extendiendo la presencia en el mercado y apoyando la transición de sus estudiantes del aula a la industria.

Acerca de New Republic Studios

New Republic Studios (NRS) es un campus creativo que ocupa 200 acres a lo largo de una milla junto al río Colorado. El estudio es la sede de producciones fílmicas, televisivas, comerciales, videos musicales, realidad aumentada/realidad virtual (RA/RV) y medios inmersivos. Con tres platós de sonido, un taller completamente equipado, múltiples oficinas de producción y un panorama diverso, NRS está en la vanguardia de la creación de contenido y la producción mediática en el estado de Texas y más allá.

FUENTE Studio Enterprise; The Art Institute of Austin

Related Links

http://www.artinstitutes.edu/austin



SOURCE Studio Enterprise; The Art Institute of Austin