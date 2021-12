The Austin Company réintègre The Austin Company of UK dans le groupe

CLEVELAND, 11 décembre 2021 /PRNewswire/ -- The Austin Company, une société de conception-réalisation fondée il y a plus de 140 ans, réintègre The Austin Company of UK dans son organisation.

The Austin Company (États-Unis) a fondé The Austin Company (Royaume-Uni) dans les années 1920, donnant à The Austin Company une ampleur internationale. Les opérations ont été suspendues en raison de la Seconde Guerre mondiale, puis ont repris en 1948. Durant les années 1970-1980, The Austin Company of UK s'est forgé une solide réputation et une clientèle fidèle sur les marchés de l'industrie manufacturière, des sciences de la vie, des biosciences, de l'alimentaire et de la boisson. Ces secteurs sont devenus leur principale source d'activités et le demeurent aujourd'hui. En 2005, The Austin Company a vendu l'entreprise britannique à des gestionnaires locaux.

« Réintégrer The Austin Company (États-Unis) est fantastique pour notre activité. Cela nous permet d'accroître nos moyens et d'enrichir nos relations. Ensemble, nous progresserons professionnellement tout en gardant notre identité et notre culture uniques. Le partenariat avec The Austin Company (États-Unis) renforce la marque, crée de nouvelles opportunités, de nouveaux défis et élargit notre zone d'intervention », a déclaré Prakash Davda, directeur général de The Austin Company of UK.

L'équipe de direction du Royaume-Uni comprend Adrian Ward – directeur de la construction, Allan Huke – directeur commercial, Barrie Pond – contrôleur financier, George Lowney – directeur des projets, Karl Butler – directeur de l'ingénierie, Pankaj Raithatha – directeur adjoint de l'ingénierie, et Michael Blake, directeur de la conception.

Mike Pierce, président directeur général de The Austin Company (États-Unis), a déclaré : « C'est une période passionnante et historique pour The Austin Company ; nous nous réunissons pour mieux développer nos services au sein de l'industrie pharmaceutique et du secteur des aliments et des boissons. »

The Austin Company appartient à Kajima Corporation. Pour en savoir plus sur The Austin Company – http://theaustin.com, The Austin Company of UK - http://austin.co.uk/, et Kajima https://kajimausa.com/.

