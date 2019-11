The Big Heart Foundation: prêmio de US$ 136.000 de Sharjah e do ANCUR para defesa de refugiados se expande pela Ásia e África para as indicações de 2020

SHARJAH, EAU, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Toda a África foi incluída no alcance geográfico do Prêmio Internacional de Sharjah para Apoio e Defesa de Refugiados (SIARA, por sua sigla em inglês), no valor de US$ 136.000. A expansão do prêmio para a África, em conjunto com as jurisdições já existentes – as regiões da Ásia e Oriente Médio e Norte da África –, é o mais recente esforço de Sharjah para ressaltar as incríveis ajudas humanitárias das organizações locais no continente africano, que abriga mais de 26% de toda a população mundial de refugiados.

Archived photo for refugees

A quarta edição do prêmio, organizado pela The Big Heart Foundation (TBHF), instituição de caridade humanitária com sede em Sharjah, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), receberá indicações de países de todo o Oriente Médio e Norte da África, Ásia e África até o dia 17 de dezembro de 2019.

Pela primeira vez desde o lançamento do prêmio, a TBHF receberá inscrições diretamente pelo site https://tbhf.ae. Para possibilitar a máxima representação para organizações sem fins lucrativos nas regiões englobadas pelo prêmio, a TBHF também abriu as portas para organizações e indivíduos do mundo todo que desejem indicar entidades humanitárias que acreditam merecer o prêmio.

O SIARA incorpora a visão da Sua Alteza Sheik Dr. Sultão bin Muhammad Al Qasimi, membro do Conselho Supremo dos EAU e governante de Sharjah, e de sua esposa, Sua Alteza Sheika Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, dirigente da TBHF e Eminente Defensora de Crianças Refugiadas do ACNUR, para reconhecer as principais ajudas humanitárias em apoio e defesa de refugiados e criação de comunidades.

No momento em que o mundo enfrenta sua pior crise humanitária, com quase 71 milhões de pessoas forçadas a abandonar seus lares, de acordo com o ACNUR, o SIARA é uma das iniciativas globais mais importantes para promover a conscientização sobre o trabalho humanitário sustentável e seu impacto nas comunidades. O prêmio representa a principal abordagem filantrópica dos Emirados Árabes Unidos e reafirma o papel de Sharjah no apoio a iniciativas humanitárias globais.

O prêmio em dinheiro no valor de US$ 136.000 é uma contribuição especial da TBHF; ele não representa nenhuma porcentagem de doações feitas à fundação.

Os critérios de avaliação do SIARA buscam estimular práticas e mecanismos inovadores para oferecer ajuda e serviços sociais, chamar a atenção do mundo para as áreas mais afetadas e priorizar as pessoas que têm urgência. Para avaliar os indicados, a TBHF analisará os benefícios tangíveis e o impacto sustentável das intervenções, o âmbito de trabalho, a objetividade e a transparência na prestação de serviços.

No ano passado, a TBHF gastou US$ 15,8 milhões para ajudar 12 nações que enfrentavam intensificação das crises.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023714/TBHF_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023716/TBHF.jpg

FONTE The Big Heart Foundation (TBHF)

Related Links

https://tbhf.ae/



SOURCE The Big Heart Foundation (TBHF)