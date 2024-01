The Body Shop devient la première marque mondiale de produits de beauté dont la formulation des produits est 100 % végane et certifiée par la Vegan Society

La campagne « Yes! Another vegan » reconnaît et s'approprie la réaction typique à l'annonce d'un produit végan, le dédain

LONDRES, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Des millions de personnes lèveront les yeux au ciel aujourd'hui lorsque The Body Shop annoncera être la première marque mondiale de produits de beauté* à formuler des produits 100 % végans dans toutes ses gammes, y compris les soins de la peau, les soins du corps, les soins capillaires, le maquillage et les parfums. L'ensemble de son portefeuille de produits a été certifié par la Vegan Society**. Ce détaillant de produits de beauté novateur a atteint l'objectif ambitieux qu'il s'était fixé en 2021, alors que 60 % de ses produits portaient déjà la certification de la Vegan Society.

The_Body_Shop_1 100% of The Body Shop’s product formulations have been certified as Vegan by The Vegan Society

The Body Shop a également été le premier détaillant de produits de beauté à faire campagne contre les tests sur les animaux dans les cosmétiques en 1989, avec la conviction fondamentale que les animaux ne devraient pas être blessés dans la poursuite de la beauté. Alors que la lutte se poursuit pour l'interdiction mondiale des tests sur les animaux dans les cosmétiques, pour The Body Shop, une gamme de produits entièrement végans est la prochaine étape d'une beauté sans cruauté.

L'industrie des cosmétiques végans devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 6,31 % entre 2023 et 2028 et atteindre 24 milliards de dollars d'ici 2028[1]. Alors que plus d'un jeune sur dix déclare que la mention « végan » est un facteur important dans ses décisions d'achat en matière de santé et de beauté[2], cette initiative de The Body Shop répond également à une demande croissante de la part des consommateurs.

The Vegan Society représente la référence mondiale en matière de certification végane dans de nombreux secteurs, et constitue une marque de confiance pour les produits de The Body Shop. Le processus de certification est extrêmement approfondi, et comprend un examen méticuleux de tous les fournisseurs et fabricants de matières premières du catalogue de produits. Pour The Body Shop, cela signifie que plus de 4 000 ingrédients ont dû être validés pour que plus de 1 000 produits portent le label.

Ian Bickley, président-directeur général de The Body Shop, a déclaré : « Nous avons réussi ! Chaque formulation de produit de The Body Shop est désormais certifiée par la Vegan Society. Nous savons que la beauté végane est importante pour des millions de personnes dans le monde, et nous avons travaillé sans relâche pour franchir cette étape importante. Nous avons été la première entreprise de produits de beauté à lutter contre les tests sur les animaux dans les cosmétiques. Nous avons été la première grande marque mondiale de produits de beauté à utiliser du musc sans cruauté dans nos parfums. Nous venons de réaliser une autre première mondiale. »

Chantelle Adkins, directrice du développement commercial de la Vegan Society, a commenté : « Aujourd'hui, nous adressons nos plus vives félicitations à The Body Shop pour avoir réussi à faire en sorte que 100 % des formules de ses produits soient véganes et certifiées par la la Vegan Society. Il s'agit d'un projet d'envergure qui témoigne de son engagement et de son dévouement à la beauté végane. Nous espérons que cette étape importante établira une norme mondiale que d'autres marques de produits de beauté suivront et qu'elle inspirera d'autres changements pour réduire l'utilisation et l'exploitation des animaux dans l'ensemble de l'industrie. »

La campagne de marketing s'appuie de manière ludique sur une réaction courante lorsque quelqu'un mentionne le mot « végan » : le dédain.

* En décembre 2023, la Vegan Society a désigné The Body Shop comme la première marque mondiale de produits de beauté à formuler des produits 100 % végans, certifiés par la Vegan Society.

** En décembre 2023, toutes les formules des produits actuels de The Body Shop ont été certifiées par la Vegan Society. Il est possible que d'anciennes formules retirées du marché qui n'ont pas été certifiées par la Vegan Society soient encore présentes sur le marché, car elles sont vendues par l'intermédiaire de The Body Shop.

