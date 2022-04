THE BOSTON ARCHITECTURAL COLLEGE LANÇA "BAC CHANNEL WITH MAHESH DAAS" APRESENTANDO O GANHADOR DO PRÊMIO PRITZKER BALKRISHNA DOSHI

BOSTON, 11 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- The Boston Architectural College (BAC) anunciou o lançamento de seu mais novo empreendimento de vídeo, BAC Channel with Mahesh Daas. Este programa em curso oferecerá uma série de conversas exclusivas, aprofundadas e individuais entre o presidente Mahesh Daas e autoridades das profissões de design e setores relacionados.

Balkrishna Doshi, renomado arquiteto internacional, urbanista, educador e ganhador do Prêmio Pritzker de Arquitetura. Pratik Gajjar.Image(c)Vastushilpa Foundation. (PRNewsfoto/Boston Architectural College) Dr. Mahesh Daas, ACSA Distinguished Professor, serves as the eighth president of The Boston Architectural College (BAC). (PRNewsfoto/Boston Architectural College)

Cada episódio se alinha com a missão crítica do BAC de diversificar as profissões de design por meio do acesso ampliado à excelência na educação em design. Outra meta importante do programa inclui aumentar a conscientização sobre design como disciplina para promover o ensino do assunto na esfera pública.

O BAC tem a honra de lançar seu episódio inaugural do BAC Channel with Mahesh Daas, apresentando o Professor Balkrishna Doshi, o primeiro e único arquiteto indiano ganhador do Prêmio Pritzker, educador, guru e ex-aluno honorário do BAC em 2021. Como observou o presidente Daas: "Embora o número de seus projetos possa ser mensurável, o impacto de sua influência é imensurável."

Neste primeiro episódio, que foi filmado durante o auge da pandemia global, o Professor Doshi e o presidente Daas falam abertamente sobre sua vida e carreira abrangendo nove décadas, discutindo educação em design, teoria, rituais, espaço, arquitetura, bem como o imenso impacto na nossas estruturas globais e sociedade durante uma pandemia global.

Assista a esta conversa extraordinária durante o lançamento inaugural do BAC Channel with Mahesh Daas—vivencie uma discussão franca e mergulhe na vida prodigiosa de um importante arquiteto, guru e educador de nosso tempo, Professor Balkrishna Doshi.

Fique ligado para obter mais informações sobre os próximos episódios do BAC Channel with Mahesh Daas visitando nosso site.

O Dr. Mahesh Daas, Professor Distinto da ACSA, atua como o oitavo presidente do The Boston Architectural College (BAC). O presidente Daas é autor de dois livros, Leading with Aesthetics: The Transformational Leadership of President Charles M. Vest at M.I.T. (2015, 2019), bem como o volume coeditado Towards A Robotic Architecture (2018). Ele também atua como atual Chanceler do ACSA College of Distinguished Professors e no conselho editorial do Construction Robotics Journal. A Boston Magazine aclamou: "Mahesh Daas do BAC está em uma missão para reinventar a educação em design".

Fundado em 1889, The Boston Architectural College (BAC) é uma instituição reconhecida internacionalmente com uma população diversificada de alunos e ex-alunos representantes de mais de 54 países. Oferecendo excelência em educação de design integrada à prática, o BAC foi classificado em primeiro lugar no ranking de Best Graduate School for Earning Potential (melhor faculdade de pós-graduação em potencial de ganho) e em quarto lugar no ranking Best Architecture School Offering Bachelor's Degrees in the U.S. (melhor escola para bacharelado em arquitetura nos EUA) em 2020 pela GradReports. O BAC oferece bacharelado e pós-graduação em arquitetura, arquitetura de interiores, paisagismo, estudos de design, além de oferecer certificados e cursos de educação continuada. O BAC defende a importância da admissão inclusiva, diversidade, inovação, corpo docente dedicado e o valor intrínseco da educação acadêmica e experimental.

