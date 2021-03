The Brattle Group annonce l'élection d'Yvette Austin Smith au poste de présidente du conseil d'administration

BOSTON, 17 mars 2021 /PRNewswire/ -- The Brattle Group est heureux d'annoncer que la directrice Yvette Austin Smith a été élue présidente du conseil d'administration du cabinet. Mme Austin Smith succède au directeur Mike Cragg, qui occupe le poste de président depuis 2016 et qui continuera d'assumer les fonctions d'administrateur.

Mme Austin Smith est basée au bureau du cabinet à New York, qu'elle a dirigé pendant plusieurs années avant d'être élue au conseil d'administration en 2018. Elle co-préside le Comité directeur du Conseil chargé de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et est responsable de la pratique Contentieux en matière de fusions et acquisitions. Membre actif de la communauté, Mme Austin Smith a également occupé plusieurs postes au sein de conseils d'administration en dehors de Brattle, notamment pour l'Appalachian Mountain Club et Midori & Friends, une organisation d'éducation musicale.

« Yvette a apporté une contribution exceptionnelle à Brattle depuis qu'elle a rejoint le cabinet en qualité de directrice en 2014 », a confié le Dr Cragg. « Visionnaire passionnée, elle apporte à notre vision stratégique à long terme une énergie qui permettra à Brattle de continuer à se démarquer comme une source hors pair de service client et de développement professionnel de grande qualité. »

Mme Austin Smith continuera de soutenir activement son service client, en tant qu'experte reconnue en matière d'évaluation et d'analyse du crédit et de la solvabilité - notamment dans le contexte des fusions et acquisitions et des litiges en matière de faillite. Elle a témoigné devant des tribunaux étatiques et fédéraux américains, des tribunaux internationaux et des forums d'arbitrage international.

« Je suis ravie et honorée d'assumer ce nouveau rôle au sein de l'équipe de direction de Brattle », a déclaré Mme Austin Smith. « Sous la direction de Mike, Brattle est passé à plus de 400 professionnels et a considérablement élargi son empreinte mondiale, en s'efforçant notamment d'attirer les meilleurs talents pour notre pratique Antitrust et Concurrence. Nous continuerons à tirer parti du succès de l'entreprise en mettant l'accent sur l'excellence client, la gestion intergénérationnelle du cabinet, la croissance stratégique, y compris la poursuite des investissements internationaux, et un engagement constant en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. »

Plus d'informations sur Mme Austin Smith

Au cours de sa carrière de près de 30 ans, Mme Austin Smith a été consultante en matière de litiges et différends liés à des violations d'obligation fiduciaire, d'effets négatifs importants, d'actions d'actionnaires dissidents, de rachats par endettement, de recapitalisation, de requalification de dette et d'actions d'évitement. Elle a présenté des témoignages d'expert oraux et écrits dans de nombreuses instances, notamment les tribunaux étatiques du Delaware et de New York, les tribunaux fédéraux américains de faillite et de district, les tribunaux internationaux au Canada et en Australie, ainsi que l'Organisation mondiale du commerce et autres forums d'arbitrage international.

Des clients ont fait appel à Mme Austin Smith en tant qu'experte dans des affaires telles que Lehman Brothers ( pour le compte de JPMorgan Chase), Caesars Entertainment Operating Company (pour le compte d'Apollo Global Management), Physiotherapy Associates Holdings (pour le compte d'un administrateur judiciaire), US Steel Canada (pour le compte de United States Steel) et Purdue Pharma (pour le compte de 49 États et 6 territoires américains). Avant de rejoindre Brattle, Mme Austin Smith a travaillé dans le domaine de l'investissement et pour d'importants cabinets de conseil économique.

À propos de Brattle

The Brattle Group répond à des questions économiques, financières et réglementaires complexes pour des sociétés, des cabinets d'avocats et des gouvernements du monde entier. Il se distingue par la clarté de ses idées et la crédibilité de son équipe d'experts, composée d'universitaires et de spécialistes sectoriels de premier plan à l'échelle mondiale. Brattle emploie plus de 400 spécialistes de talent sur trois continents. Pour en savoir plus, consultez le site brattle.com.

