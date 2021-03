The Dolphin Company celebra 16 años de ser una Empresa Socialmente Responsable

"Para The Dolphin Company, ser reconocida por Cemefi como Empresa Socialmente Responsable por 16 años consecutivos es el resultado del fuerte compromiso de los que formamos parte de la organización bajo el liderazgo de nuestro director el Mtro. Eduardo Albor. Nuestro diagnóstico está compuesto por más de 150 indicadores divididos en cinco secciones: Gestión de la Responsabilidad Social, Ética Empresarial, Calidad de Vida, Cuidado y Protección del Medio Ambiente y Vinculación con la comunidad. En The Dolphin Company y tenemos estrategias prioritarias enfocadas a nuestro talento, la comunidad en la que nos desarrollamos, las especies bajo nuestro cuidado y al medio ambiente. Así mismo participamos activamente en la creación e implemetación de buenas prácticas que enriquecen nuestros pilares. Agradecemos especialmente a nuestros asociados y asociadas que hacen que este distintivo sea posible cada año", comentó la Mtra. Guadalupe Jiménez, Directora de Valor Humano de The Dolphin Company.

Desde hace seis años, The Dolphin Company cuenta con la insignia ESR con el 1% de inversión social, esto quiere decir que destina este mismo porcentaje de sus utilidades antes de impuestos a acciones sociales. La empresa se caracteriza por realizar acciones en pro de grupos vulnerables de la sociedad, entre las que destacan sus eventos con causa, voluntariado, campañas de cuidado dirigidas a perros y gatos en situación de calle y cuidado del medio ambiente. The Dolphin Company refrenda su compromiso con sus grupos de interés mediante la implementación continua de prácticas sostenibles en lo económico, social y ambiental.

Acerca de The Dolphin Company:

Por más de 26 años, The Dolphin Company ha contribuido al estudio y conservación de los mamíferos marinos, creando vínculos de amor y respeto a través de la mejor experiencia de interacción con estas especies. Millones de personas han visitado los 31 parques y hábitats que conforman actualmente el mundo de The Dolphin Company, en México, el Caribe, Estados Unidos de América, Argentina e Italia. Para más información visite www.thedolphinco.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1448010/the_dolphin_company_esr.jpg

FUENTE The Dolphin Company

