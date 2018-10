The Dubai Mall registra uma década gloriosa da definição de novos padrões e transformação do varejo global

Destino de varejo preferido por 2,5 bilhões de pessoas na área de captação de uma distância de voo de apenas quatro horas da cidade, o The Dubai Mall é um impulsionador de turismo interno, atraindo 97% dos visitantes de Dubai, segundo relatórios.

O presidente do Conselho da Emaar Properties e membro do Conselho da Emaar Malls, Mohamed Alabbar, disse: "O impacto econômico do The Dubai Mall tem sido abrangente. Além de transformar o setor de varejo e criar novos pontos de referência em laser, entretenimento e hospitalidade, o shopping center também tem exercido um papel definidor no posicionamento de Dubai como uma capital mundial da moda".

O presidente-executivo da Emaar Malls, Patrick Bousquet-Chavanne, acrescentou: "Nenhum shopping center, em qualquer lugar do mundo, tem contribuído tanto com a comunidade, como o The Dubai Mall fez em apenas dez anos. Continuaremos a tirar proveito de nosso sucesso e a posicionar o The Dubai Mall como a joia da coroa do Varejo Premium Global pelas próximas gerações".

Uma exibição de eventos e atividades dentro do shopping center irão marcar as Celebrações de 10 Anos.

10 anos de entretenimento: o destaque é um impressionante espetáculo de som e luz, o Talisman , pela Lune Rouge, a companhia de entretenimento criada por Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil. Será apresentado todas as noites no Star Atrium.

o destaque é um impressionante espetáculo de som e luz, o , pela Lune Rouge, a companhia de entretenimento criada por Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil. Será apresentado todas as noites no Star Atrium. 10 anos de moda: Mais de 40 marcas de moda realizarão atividades. Além disso, de 15 a 24 de novembro, assista o "Vogue Loves Fashion Avenue" (A Vogue ama a avenida da moda), inspirado nas capitais mundiais da moda, através de uma parceria com a Vogue Arabia.

40 marcas de moda realizarão atividades. Além disso, de 15 a 24 de novembro, assista o (A Vogue ama a avenida da moda), inspirado nas capitais mundiais da moda, através de uma parceria com a Vogue Arabia. 10 anos de compras: Os compradores podem ganhar o grande prêmio: um apartamento de luxo da Emaar Properties. Há três casas disponíveis para sorteio e prêmios diários de AED 10.000 em cartões presente da Emaar.

Os compradores podem ganhar o grande prêmio: um apartamento de luxo da Emaar Properties. Há três casas disponíveis para sorteio e prêmios diários de AED 10.000 em cartões presente da Emaar. 10 anos de doações: O "Wishing Tower" convida os visitantes a fazer um desejo via mídia social. Um esquadrão de aniversário (Birthday Squad) itinerante irá surpreender os visitantes com atos aleatórios de gentileza, como refeições pagas e outras experiências.

