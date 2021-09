The Economist Group lança Economist Impact

LONDRES, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O The Economist Group anunciou hoje o lançamento da Economist Impact, uma empresa que fará parcerias com as principais corporações, governos e organizações sem fins lucrativos para promover mudanças sociais positivas.

Em uma oferta única, a Economist Impact reúne uma herança de 75 anos em pesquisas de política baseada em evidências com a criatividade de uma marca de mídia confiável para cativar um público global incomparável de executivos influentes. A Economist Impact oferece conhecimento, inovação e influência que os decisores precisam para impulsionar o progresso em nosso mundo em rápida evolução.

Juntamente com seus parceiros, a Economist Impact promove o diálogo em torno de três áreas-chave de transformação sistêmica -- sustentabilidade, saúde e evolução da globalização -- e já está desenvolvendo parcerias plurianuais para um segmento de clientes, com um estágio global que lhes habilita desempenhar um papel de liderança. Os exemplos incluem a iniciativa Back to Blue com a The Nippon Foundation, que visa proteger a saúde dos oceanos, e o programa Google Jigsaw para acabar com a violência on-line contra as mulheres. Entre outros parceiros da Economist Impact estão Deutsche Bank, BP, Infosys e Amgen.

Christoph Woermann, diretor de marketing do Deutsche Bank Corporate Bank, comentou: "A Economist Impact lidera com credibilidade, com cinco pilares que caracterizam a marca: rigor, confiabilidade, pesquisa, alcance e tópicos do mundo real. Nossa parceria premiada conecta um público engajado de tesoureiros do mundo todo, apoiando o papel do Deutsche Bank como banco global da empresa."

O lançamento da nova entidade acompanha o desempenho expressivo do The Economist Group em 2021, que teve um lucro operacional de 41,8 milhões de libras, um aumento de 8,9 milhões de libras, 27% em relação ao ano anterior, posicionando o grupo de forma sólida para buscar um crescimento rentável de longo prazo. Esses resultados resultam de um foco renovado em sua missão de impulsionar o progresso. A idealização da Economist Impact como uma empresa global baseada em evidências é uma parte fundamental da estratégia do Grupo.

Lara Boro, diretora executiva do The Economist Group, afirmou:

"Para superar as complexidades e aproveitar as oportunidades em nosso mundo moderno, os líderes de hoje devem direcionar os diálogos em temas importantes. A Economist Impact foi criada para oferecer aos decisores os conhecimentos profundos e a plataforma confiável que necessitam para fazer isso.

Com base em nosso legado e nossa experiência abrangente, a Economist Impact representa o passo mais recente na evolução do The Economist Group. Estamos entusiasmados com seu potencial e orgulhosos de que tantas marcas e instituições globais já estejam firmando parcerias com a Impact e optando por trabalhar conosco."

Claudia Malley, diretora administrativa da Economist Impact Partnerships, disse:

"O mundo está em meio a uma grande mudança de paradigma. Para apontar o caminho a ser seguido, criamos um novo modelo exclusivo de parceria.

Por meio de uma combinação poderosa de dados baseados em evidências, inovação criativa e influência global incomparável, podemos reformular a conversa, repensar as soluções para os problemas enfrentados por nosso mundo e viabilizar oportunidades para o progresso, não só gerando valor para as empresas com as quais trabalhamos, mas também produzindo um impacto de mudança mundial."

Sobre a Economist Impact

O Economist Impact combina o rigor de um think-tank com a criatividade de uma marca de mídia para cativar um público globalmente influente. Acreditamos que os conhecimentos com base em evidências podem suscitar o debate, ampliar as perspectivas e catalisar o progresso. Anteriormente, os serviços da Economist Impact eram oferecidos pelo The Economist Group por meio de entidades separadas, como EIU Thought Leadership, EIU Public Policy, Economist Events, EBrandConnect e SignalNoise.

Nosso histórico se estende por 75 anos em 205 países. Além de narrativa criativa, experiência em eventos, soluções de concepção de projetos e produtos de mídia líderes de mercado, elaboramos estruturas de projeto, benchmarking, análise de impacto econômico e social, previsão e modelagem de cenários, tornando a oferta da Economist Impact única no mercado. Acesse www.economistimpact.com para mais informações.

Sobre o The Economist Group

Dedicado a impulsionar o progresso, o The Economist Group é construído com base em uma análise global profunda e de alta qualidade estendida a todos os seus negócios. Com 25 escritórios em 14 países e atendendo a um público influente global e uma base de clientes, o Grupo produz produtos digitais e impressos, reúne eventos globais e oferece uma variedade de assinaturas e outros serviços para clientes e consumidores. Seus principais negócios incluem The Economist, Economist Intelligence, Economist Education e Economist Impact.

