The Education Relief Foundation: o Sul Global está assumindo a liderança no desenvolvimento de sistemas educacionais preparados para o futuro

GENEBRA, 18 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Com todas as revisões completas, a Declaração Universal da Educação Equilibrada e Inclusiva (Universal Declaration of Balanced and Inclusive Education) está agora finalizada. A Declaração Universal será adotada oficialmente na Cidade de Djibouti durante a cerimônia de encerramento do III ForumBIE 2030 – Cúpula Internacional sobre Educação Equilibrada e Inclusiva (International Summit on Balanced and Inclusive Education), que será realizado de 27 a 29 de janeiro de 2020.