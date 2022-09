- The Framtiden Partnerships se oponen a la adquisición de Swedish Match por parte de Philip Morris International

Creemos que los probables beneficios a largo plazo superan con creces el precio de la oferta

Todos los detalles de la posición de The Framtiden Partnerships están disponibles en www.oursmokefreefuture.com

CHICAGO, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Framtiden Management Company LLC, junto con sus filiales ("Framtiden" o "The Framtiden Partnerships"), ha anunciado hoy su oposición a la propuesta de adquisición de Swedish Match AB (STO: SWMA) ("Swedish Match" o la "compañía") por parte de Philip Morris International, Inc. ( NYSE:PM) ("Philip Morris").

Como accionista a largo plazo de Swedish Match desde el año 2003, Framtiden cree que la oferta de adquisición de 106 coronas suecas por acción infravalora profundamente la empresa. En concreto, la oferta:

No valora de forma adecuada la posición de liderazgo de Swedish Match en el segmento de las bolsitas de nicotina sin tabaco, de rápido crecimiento en Estados Unidos, con su producto ZYN, y el potencial de mercado latente y masivo tanto en Estados Unidos como en otros países;

Infravalora la singularidad de un negocio de consumo básico mundial de rápido crecimiento;

Obliga a realizar plusvalías que, si fuera de otra forma, quedarían aplazadas para los inversores a largo plazo que quieran participar en el crecimiento continuado de la empresa; y

Está muy por debajo del valor intrínseco por acción de Swedish Match, que Framtiden estima en cerca de 200 coronas suecas por acción.

Es por ello que Framtiden informó al consejo de que no apoyaría la transacción propuesta. Los socios de Framtiden poseen más de 14,5 millones de acciones, que representan aproximadamente la cantidad del 1% de las acciones en circulación.

Dan Juran, socio administrativo de The Framtiden Partnerships, afirmó: "Mi socio Chris Anderson y yo hemos pensado que esta operación no tiene sentido para los accionistas a largo plazo. He seguido de cerca la evolución de Swedish Match durante casi dos décadas, he entablado relaciones con sus directivos y actualmente soy presidente del Comité de Nombramientos de la empresa. Me ha consternado ver que el Consejo recomienda la venta de esta joya sueca a un precio de ganga en la fase inicial del que probablemente sea el mejor capítulo de su larga historia."

Juran añadió: "Los inversores pueden verse tentados por la prima a corto plazo, especialmente durante un periodo de caídas del mercado, pero creo que Swedish Match en 2022 puede estar en el aire enrarecido de Coca-Cola en la década de los 80 o de la propia Philip Morris en la década de los 50. Esas empresas acumularon beneficios a un ritmo superior durante muchos años, y los accionistas que se quedaron con ellas fueron recompensados con creces. Creemos que seguir con Swedish Match puede resultar mucho más rentable para los accionistas a lo largo del tiempo que retirarse. Esperamos que otros accionistas vean los méritos de nuestra posición, detallada en nuestro libro blanco".

El texto completo relacionado con el documento de Framtiden acerca de la oferta de licitación de Swedish Match y Philip Morris está disponible por medio de:

www.oursmokefreefuture.com

Contacto

[email protected]

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este comunicado de prensa ha sido preparado por The Framtiden Partnerships en su calidad de accionistas de Swedish Match y no debe considerarse como un asesoramiento de inversión. Framtiden Management Company LLC ("FMC") es un asesor de confianza de Rings Capital Management LLC ("Rings"). Rings es el asesor de inversiones de Framtiden LP y First Framtiden LP; FMC es el asesor de inversiones de Framtiden Holdings LP. El propósito de este comunicado de prensa es únicamente proporcionar información a los accionistas de Swedish Match en relación con la opinión de Framtiden sobre la actual oferta pública de adquisición de todas las acciones de Swedish Match por parte de Philip Morris, que será evaluada de forma independiente por los accionistas de Swedish Match. Framtiden no tiene ninguna intención de ejercer, directa o indirectamente, solo o junto con otra persona, ningún tipo de control sobre Swedish Match o sus operaciones.

La información contenida en este comunicado de prensa no ha sido verificada de forma independiente y está sujeta a la realización de cambios sin previo aviso. Ni Framtiden, ni sus representantes y afiliados, ni ninguna otra parte, tienen la obligación de actualizar o mantener al día la información aquí contenida. Es por ello que, ni Framtiden ni ninguna otra parte (ni ninguno de sus respectivos miembros, directores, funcionarios, empleados o cualquier otra persona) ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, integridad o imparcialidad de la información u opiniones contenidas en este comunicado de prensa, y cualquier confianza que deposite en dicha información u opiniones será bajo su propio riesgo. Ni Framtiden ni ninguna otra parte (o cualquiera de sus respectivos miembros, directores, funcionarios, empleados o cualquier otra persona) aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida que surja de cualquier uso de este comunicado de prensa o su contenido o que surja directa o indirectamente en relación con el mismo. Al leer el comunicado de prensa, reconoce que será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición de mercado de Swedish Match y que realizará su propio análisis y será el único responsable de formarse su propia opinión sobre el posible rendimiento futuro de Swedish Match y su negocio.

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva basada en las expectativas actuales de Framtiden. A pesar de que Framtiden considera que las expectativas presentadas por dicha información prospectiva son razonables, no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas. En consecuencia, el resultado futuro real podría variar considerablemente en comparación con lo indicado en la información prospectiva, debido a factores tales como cambios en las condiciones del mercado para los productos de Swedish Match y factores más generales como los ciclos comerciales, los mercados y la competencia, implicaciones comerciales u operativas imprevistas atribuibles a la Covid-19, cambios en los requisitos legales u otras medidas políticas, y fluctuaciones en los tipos de cambio. Framtiden no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas. Este comunicado de prensa contiene datos de mercado y previsiones del sector, incluyendo información relacionada con el tamaño de los mercados en los que participa Swedish Match y sus filiales. La información se ha extraído por medio de varias fuentes. A menos que se haga referencia a una fuente específica, toda la información/datos sobre la cuota de mercado se basa en las estimaciones de Framtiden. Aunque Framtiden considera que estas fuentes son fiables, la información contenida en ellas no ha sido verificada de forma independiente y, por lo tanto, no se puede garantizar que esta información sea exacta y completa. Además de lo anterior, algunos datos del comunicado de prensa se derivan también de estimaciones realizadas por Framtiden. La información y las opiniones contenidas en este comunicado de prensa se facilitan en la fecha de este comunicado y están sujetas a cambios sin previo aviso.

SOURCE Framtiden Management Company LLC