THE FUTURELIST LANCE POUR CONNECTER LES JEUNES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES AFRICAINES AUX INVESTISSEURS MONDIAUX

African Leadership International obtient les droits sur la plateforme de pointe « Global Finder » pour les jeunes entreprises et les investisseurs de Start-Up Nation Central basée en Israël, emmenant The FutureList dans le monde.

NAIROBI, Kenya, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- African Leadership International (ALI), une organisation dédiée à la promotion de l'innovation en Afrique et dans le monde, a obtenu les droits de la célèbre plateforme « Global Finder » pour les jeunes entreprises technologiques d'Israël basée à Start-Up Nation Central (SNC), une organisation qui promeut l'innovation israélienne dans le monde. Rebaptisée The FutureList, la plateforme est positionnée pour devenir une ressource essentielle pour l'écosystème mondial de l'innovation.

Fred Swaniker, Founder and CEO of African Leadership International

ALI s'est initialement lancée dans un partenariat avec Start-Up Nation Central en 2021 et a vu des résultats impressionnants en utilisant sa plateforme pour cartographier la scène des jeunes entreprises en plein essor en Afrique - qui a connu des années record de financement en 2021 et 2022, avec 4,85 milliards de dollars levés l'année dernière.

La plateforme a été développée sur la base de l'expertise et des connaissances de Start-Up Nation Central, une organisation à but non lucratif qui a joué un rôle essentiel dans le renforcement de l'écosystème d'innovation d'Israël, la promotion de sa communauté technologique dynamique et la création d'une visibilité significative pour les jeunes entreprises israéliennes. Start-Up Nation Finder est la plateforme d'engagement de SNC, englobant plus de 7 000 jeunes entreprises technologiques israéliennes, 850 investisseurs, 400 sociétés multinationales et 375 hubs. Aujourd'hui, Israël est connu comme la « Startup Nation » avec l'un des plus grands nombres de jeunes entreprises par habitant dans le monde, dont la plupart se trouvent sur la plateforme Finder.

« Depuis deux décennies, notre objectif a été de transformer l'Afrique et d'avoir un impact mondial grâce à l'innovation, et nous considérons l'entrepreneuriat comme l'une des forces les plus puissantes pour y parvenir », a déclaré Fred Swaniker, fondateur et PDG d'ALI. « Nous avons été profondément impressionnés par le rôle de catalyseur que Start-Up Nation Central a joué dans l'écosystème d'innovation d'Israël, et nous espérons reproduire ce succès avec The FutureList. Il s'agit d'une opportunité passionnante de braquer les projecteurs sur les jeunes entreprises technologiques à travers l'Afrique et dans le monde, aidant ainsi les entrepreneurs à se développer et à se connecter au capital mondial, aux talents, aux investisseurs et à d'autres ressources cruciales. »

Au cours de l'année dernière, ALI a utilisé la plateforme pour cartographier les informations détaillées et les tendances de 3 000 jeunes entreprises technologiques africaines, 1 000 investisseurs, 300 accélérateurs et incubateurs et 150 sociétés multinationales innovantes. Utilisant une équipe d'analystes et de chercheurs professionnels, ALI a organisé une base de données de plus de 4 000 acteurs actifs dans l'écosystème de l'innovation à travers le continent.

The FutureList s'appuiera sur ce succès pour se concentrer sur le paysage mondial, en mettant en valeur et en connectant les jeunes entreprises, les investisseurs, les entreprises innovantes et les hubs du monde entier. Elle offre aux investisseurs une opportunité idéale d'explorer des partenariats avec des fondateurs qui façonnent l'avenir de la technologie dans divers secteurs, permettant aux jeunes entreprises en phase de croissance de déverrouiller l'accès aux capitaux mondiaux et aux marchés mondiaux.

« ALI est le meilleur partenaire pour faire passer cette entreprise à l'étape suivante en Afrique et nous sommes ravis de voir son évolution avec le lancement de The FutureList », a déclaré Avi Hasson, PDG de Start-Up Nation Central. « Nous sommes convaincus qu'ALI continuera d'étendre cette mission en dirigeant les efforts d'innovation en Afrique et dans les secteurs clés du monde entier, en inspirant les jeunes entrepreneurs, en stimulant les économies locales et en soutenant le développement d'un écosystème solide et collaboratif grâce à la recherche, aux connaissances et aux idées. »

Fournissant des données et des profils gratuits et accessibles ainsi qu'une newsletter hebdomadaire et une foule d'événements en ligne et hors ligne, The FutureList créera une communauté dynamique pour la collaboration à travers l'écosystème. Elle vise à apporter de la visibilité aux jeunes entreprises technologiques en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis. Elle facilitera également les flux de capital social et financier vers les entrepreneurs et fournira des informations aux décideurs politiques.

« Tout investisseur ou multinationale à la recherche des jeunes entreprises les plus innovantes dans le domaine de la technologie peut désormais se rendre à un seul endroit pour les trouver --The FutureList. Nous sommes également impatients de dresser le profil de nombreux entrepreneurs que nous développons chez ALI sur cette plateforme. En fin de compte, cela fait partie de notre contribution à la promotion de l'innovation et de la création d'emplois en Afrique et dans le monde », a ajouté Swaniker.

Pour plus d'informations, visitez www.thefuturelist.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2076481/Fred_Swaniker.jpg

SOURCE African Leadership International (ALI)