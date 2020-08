The Home Depot abre tres nuevos centros de distribución en Georgia

ATLANTA, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® anunció hoy la apertura de tres nuevos centros de distribución en Georgia en el transcurso de los próximos 18 meses para atender la creciente demanda de opciones flexibles de entrega y recogida desde el auto para sus clientes Pro y DIY. Se calcula que la expansión generará alrededor de 1,000 empleos más en el área de Atlanta, incluidos puestos de tiempo completo y de tiempo parcial.

"Las ventas minoristas han cambiado más en los últimos cuatro años que en la historia de 40 años de nuestra compañía. Los clientes esperan compran en cualquier momento, lugar y forma, ya sea que necesiten un martillo o un pallet de aplanadoras. Estamos invirtiendo para satisfacer las cambiantes necesidades de nuestros cliente DIY y Pro, ya sea que estén en casa, en su lugar de trabajo o pasando a recoger sus compras en tienda", dijo Stephanie Smith, vicepresidenta senior de Desarrollo de cadena de suministro y entregas.

En 2017, la compañía anunció una inversión de $1,200 millones para ampliar su red de distribución con aproximadamente 150 nuevas instalaciones de cadena de suministro en todo el país, con la meta de expandir las entonces opciones de entrega el mismo día y al día siguiente a 90% de la población estadounidense. Dichas instalaciones incluyen diversos formatos para satisfacer las necesidades particulares de los clientes, desde los paquetes pequeños hasta los productos grandes y voluminosos.

Las instalaciones más grandes en la nueva zona de Atlanta incluyen un centro de distribución de 657,600 pies cuadrados en Locust Grove que se enfocará en el rápido resurtido a tiendas en el sudeste. Las contrataciones iniciales ya están en marcha para reclutar a alrededor de 600 asociados y llenar diversas vacantes cuando las operaciones se inauguren en los próximos meses. Las personas interesadas deben visitar careers.homedepot.com para llenar rápida y fácilmente una solicitud, o enviar el texto JOBS al 52270 para recibir un enlace y postularse a los puestos en su localidad.

Un nuevo "centro de entregas en plataforma", programado para abrir en Stonecrest en 2021, ofrecerá entregas el mismo día y al día siguiente en pedidos voluminosos y enormes para clientes Pro y DIY. Estos nuevos servicios de entrega amplían las capacidades de The Home Depot de servir a sus clientes Pro al entregar pedidos grandes y enormes, así como materiales, directamente en la zona de obra del cliente Pro, cuando y donde lo necesite. A principios de este año, la compañía abrió su primer centro de entregas en plataforma en Dallas para mejorar la accesibilidad y confiabilidad de entregas en ese mercado.

La compañía también planea abrir una operación de preparación de pedidos en East Point hacia fines de 2021. El local ofrecerá entregas el mismo día y al día siguiente en los productos más populares principalmente solicitados por clientes empresariales institucionales para atender sus necesidades de mantenimiento, reparación y operaciones.

The Home Depot ha creado más de 5,000 empleos nuevos en Georgia en los últimos cinco años gracias a la inauguración de varios centros de distribución y oficinas de tecnología, e-commerce, marketing y servicio al cliente.

