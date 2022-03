The Home Depot agrega talleres para profesionales a la lista de transmisiones en vivo

El Georgia Tech Scheller College of Business será co-organizador del taller de marzo sobre gestión del flujo de caja en los negocios

ATLANTA, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® lanza una serie de talleres virtuales diseñados para ayudar a los contratistas profesionales a administrar y hacer crecer sus negocios. El minorista ofrece transmisiones en vivo gratuitas e interactivas que ofrecen clases especializadas impartidas por expertos de la industria. Los talleres se realizarán cada dos meses.

Creados exclusivamente para ayudar a los profesionales a dirigir sus negocios de manera más eficiente y rentable, cada taller virtual profundiza en los temas que los profesionales desean escuchar. Los temas incluyen las mejores prácticas en las redes sociales para los negocios, la gestión de los gastos empresariales, las tendencias de la industria de reformas del hogar, entre otros.

El taller del 8 de marzo, "Dinero que entra. Dinero que sale. Administre su flujo de caja para impulsar el éxito de su negocio", se centra en administrar los gastos y maximizar los ingresos operativos netos. El Dr. Jonathan Clarke, del Georgia Tech Scheller College of Business y del equipo de The Home Depot Credit, ofrecerán consejos de gestión del flujo de caja para impulsar el éxito de los negocios.

The Home Depot comenzó sus programas de talleres en la tienda en 1997 con el lanzamiento de su programa de talleres para niños. Actualmente, hay tres transmisiones virtuales diferentes para los "Hágalo usted mismo", que incluyen aspectos básicos para propietarios de vivienda ("Homeowner 101"), talleres "Hágalo usted mismo" y talleres de temporada.

Además de los nuevos talleres virtuales para profesionales, The Home Depot ayuda a los profesionales a través de su programa de lealtad Pro Xtra™, que ofrece ventajas exclusivas para los miembros, como ofertas de crédito, precios por volumen, ofertas de productos exclusivos, recompensas de pintura, beneficios, entre otros.

Los contratistas profesionales con una membresía para Home Depot Pro Xtra pueden inscribirse para los próximos talleres visitando https://www.homedepot.com/c/pro_workshops. Para obtener más información sobre Pro Xtra, visite www.homedepot.com/ProXtra o visite el mostrador para profesionales (Pro Desk) de su tienda local de The Home Depot.

ACERCA DE THE HOME DEPOT

