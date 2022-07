The Home Depot anuncia en su Informe ESG 2022 sus últimas reducciones de emisiones de carbono, su nuevo objetivo de gasto en diversidad de proveedores y el progreso en sus inversiones comunitarias

ATLANTA, 28 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot redujo sus emisiones de carbono combinadas de alcance 1 y 2 en aproximadamente 172,000 toneladas métricas en 2021, lo que equivale a retirar más de 37,000 automóviles de la carretera durante un año. La compañía redujo su consumo de electricidad en aproximadamente un 11 % interanual en las tiendas de los Estados Unidos —al mismo tiempo que abrió cinco nuevas tiendas— y redujo el consumo de electricidad en las tiendas de los Estados Unidos en un 50 % desde 2010.

Estos y otros aspectos destacados están incluidos en el Informe ESG 2022 de The Home Depot, que ofrece actualizaciones sobre el progreso de la compañía en torno a tres pilares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG): enfocarse en nuestro personal, operar de manera sostenible y fortalecer nuestras comunidades.

The Home Depot pagó en el año fiscal 2021 una cifra récord en bonificaciones para compartir el éxito a asociados no directivos por aproximadamente $739 millones. La base de asociados de la compañía en los Estados Unidos fue nuevamente más diversa desde el punto de vista étnico que la población laboralmente activa de los Estados Unidos; en 2021, aproximadamente el 36 % de sus nuevos empleados fueron mujeres y más del 57 % fueron personas de diversas etnias. The Home Depot gastó $3,300 millones con proveedores diversos de nivel I en 2021 y anunció el objetivo de gastar $5,000 millones anuales para 2025.

The Home Depot Foundation superó un hito de más de $400 millones destinados a las causas de los veteranos desde 2011, a la vez que progresó significativamente en sus iniciativas de capacitación técnica y ayudó a las comunidades afectadas por desastres naturales durante el año.

"Nuestro equipo sabe que una estrategia eficaz de ESG funciona mejor cuando todos trabajamos juntos —nuestros asociados, socios sin fines de lucro y socios proveedores— para generar el impacto más positivo posible", comentó Ted Decker, director ejecutivo y presidente de The Home Depot. "El progreso que hemos logrado al concentrarnos en nuestra gente, operar de manera sostenible y fortalecer nuestras comunidades es un testimonio del arduo trabajo y dedicación de nuestros asociados. Quiero agradecerles a ellos y a todos nuestros socios por su compromiso de ayudarnos a hacer lo que nos corresponde para cuidar de nuestros clientes, de nuestras comunidades y de los demás".

Otros aspectos destacados del ejercicio del año fiscal 2021 en torno a los tres pilares ESG de The Home Depot incluyen:

Enfoque en las personas

Otorgó cerca de $230 millones en subvenciones a aproximadamente 164,000 asociados desde 1999 a través de su programa interno de apoyo para asociados, The Homer Fund

Completó su objetivo de lanzar un programa de diversidad de proveedores de nivel II para incentivar a sus proveedores a gastar más en empresas diversas

Aumentó la representación de mujeres y grupos minoritarios subrepresentados entre sus directivos y por sobre la población en los Estados Unidos

Cerca del 90 % de los directivos de las tiendas en los Estados Unidos comenzaron como asociados por hora

Operar de manera sostenible

En 2021, The Home Depot estima que las compras de los productos Energy Star por parte de los clientes ayudaron a reducir el consumo anual de electricidad en 7,000 millones de kWh, lo que ha ahorrado $950 millones en costos de energía y ha reducido las emisiones de carbono en 4.9 millones de toneladas métricas.

La compañía estima que los productos para el ahorro de agua vendidos en The Home Depot ayudaron a los clientes a reducir el consumo en más de 66.000 millones de galones en 2021

Eliminó 1.1 millones de pies cuadrados de película de PVC al rediseñar su embalaje de marca privada en el año fiscal 2021, lo suficiente para cubrir 19 canchas de fútbol

Completó un proyecto plurianual para cambiar la iluminación del cielo de las tiendas de los Estados Unidos a LED

Se comprometió a participar en el cuestionario de bosques de CDP

Fortalecer a las comunidades

The Home Depot Foundation logró el hito de 10 años de compromiso con el apoyo a la comunidad de veteranos militares de los Estados Unidos, a la vez que superó los $400 millones que contribuyeron a las causas de los veteranos

En 2021, aproximadamente 14,000 asociados se ofrecieron como voluntarios en comunidades de 150 ciudades de todo el país por medio de Team Depot, el cuerpo de asociados voluntarios de The Home Depot

Desde 2011, Team Depot ha prestado más de 1.25 millones de horas de servicio voluntario a causas de veteranos.

The Home Depot Foundation comprometió más de $7 millones en 2021 para ayudar a las comunidades afectadas por desastres naturales

Desde 2009, el programa de subvenciones "Retool Your School" de la compañía ha ayudado a financiar más de 100 proyectos de embellecimiento de campus, que han beneficiado al 65 % de las universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU)

