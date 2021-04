The Home Depot anuncia recursos nuevos y mejorados para preparase para los desastres

ATLANTA, 29 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En línea con la programación de la Semana Nacional de Preparación para Huracanes del 9 al 15 de mayo, y del Mes Nacional de Concientización sobre Incendios Forestales durante todo el mes de mayo por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, ha dispuesto recursos nuevos y mejorados para prepararse para los desastres e invita a los clientes a anticiparse a todos los desastres naturales, incluidos los huracanes, tornados, inundaciones e incendios forestales.

En HomeDepot.com hay diferentes recursos y herramientas digitales disponibles que podrán orientar a los clientes ante los desastres naturales, desde temas vitales de preparación hasta información de recuperación tras tormentas y auxilios ante desastres. Esta experiencia en línea incluye los siguientes recursos:

The Home Depot Weather Center Hub: Puede acceder a este portal web a través de homedepot.com/weathercenter para encontrar recursos sobre desastres naturales, incluyendo una nueva Lista de verificación de suministros para prepararse para las tormentas que contiene desde linternas y elementos de sujeción hasta información de seguros y alimentos para bebés. The Home Depot Weather Center cuenta también con una selección de información preparada por agencias gubernamentales y aliados de The Home Depot Foundation, como la Cruz Roja Americana.

The Home Depot ofrece programas en vivo y clases a pedido, incluido un Taller sobre Huracanes y Preparación, y un nuevo Taller de Preparación para Incendios Forestales, impartidos por expertos de Home Depot. Los talleres virtuales de 60 minutos empezarán en junio y estarán disponibles en homedepot.com/workshops. Guías y videos paso a paso: The Home Depot Weather Center ofrece acceso a guías y videos de preparación, los cuales incluyen desde cómo elaborar un kit de suministros para desastres hasta consejos de seguridad con los generadores de energía. Para los clientes que necesitan ayuda, The Home Depot ofrece servicios profesionales de asistencia en el hogar en proyectos de preparación para desastres como reparación y retiro de persianas para tormentas.

"Nunca es demasiado pronto para prepararse para un desastre natural, y estamos aquí para ayudar a las comunidades desde la preparación hasta la recuperación", declaró Pete Capel, vicepresidente de Comercialización en Campo, quien supervisa las iniciativas de respuesta ante emergencias y recuperación de desastres en The Home Depot. "Desde las mejoras a nuestro Weather Center hasta los talleres virtuales, los clientes pueden contar con The Home Depot para acceder a recursos de preparación durante todo el año".

Recursos para recuperación tras desastres naturales

The Home Depot Foundation trabaja hombro a hombro con sus aliados sin fines de lucro a nivel nacional, entre los que se encuentran Operation Blessing y Convoy of Hope, para reforzar almacenes en todo el país con suministros de auxilio antes de la temporada de desastres. Acontecidos los desastres, la Fundación responde con kits de emergencia para suplir las necesidades inmediatas. De igual manera, una vez pasan las tormentas, el pie de fuerza voluntario de asociados de The Home Depot y sus aliados sin fines de lucro, el Team Depot, hace presencia en las zonas afectadas para ofrecer asistencia en la recuperación a largo plazo.

A la fecha, durante 2021, The Home Depot Foundation ha comprometido $4.1 millones para respuesta en situaciones de desastre en áreas afectadas por tornados, incendios forestales y huracanes. Recientemente, la Fundación comprometió hasta $500,000 para ayudar a reconstruir las comunidades tras las históricas tormentas invernales Uri y Viola.

