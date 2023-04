The Home Depot anuncia subvenciones para 36 HBCU en la celebración de los premios Retool Your School 2023

ATLANTA, 12 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el decimocuarto año de su programa Retool Your School, The Home Depot® otorgó más de $2 millones en subvenciones a 36 Universidades y Colegios Universitarios Históricamente Afroamericanos (HBCU) para mejorar sus campus universitarios. Alabama A&M University, Coahoma Community College y Fisk University se ubicaron primeros en sus respectivos grupos de competidores, obteniendo una subvención de $150,000 cada uno. El programa Retool Your School 2023 se amplió para incluir $2 millones adicionales en subvenciones basadas en necesidades, como renovaciones de los Innovation Lounge (Salones de innovación), programas de pasantías y prácticas laborales, becas y más.

La celebración de los premios Retool Your School se llevó a cabo el martes 11 de abril en el Mercedes-Benz Stadium para celebrar a las instituciones educativas participantes y al programa del año 2023. El evento tuvo como anfitrión a Rashan Ali, actor, escritor y exalumno de un HBCU. Andre Dickens, alcalde de Atlanta, y Molly Battin, vicepresidenta sénior y directora de marketing de The Home Depot, comentaron a los asistentes la importancia de defender los HBCU de nuestra nación.

"El compromiso de The Home Depot con los HBCU va más allá del apoyo financiero", señaló Molly Battin, vicepresidenta sénior y directora de marketing. "Reconocemos que los HBCU son fundamentales para el éxito académico y el desarrollo profesional tanto en las comunidades a las que prestan servicios como en nuestra nación en su conjunto. Hemos asumido el compromiso de preservar esa increíble historia y asegurarnos de que siga creciendo".

Los HBCU participantes en el programa de subvenciones para mejoras en los campus se dividieron en tres grupos de acuerdo con su población estudiantil. Las diez instituciones educativas con la mayor cantidad de votos por grupo recibieron subvenciones que abarcan desde $40,000 hasta $150,000. Como parte del nuevo programa de subvenciones basadas en necesidades, diez instituciones también recibieron financiamiento para un Innovation Lounge, a fin de mejorar los espacios existentes en los campus donde los estudiantes pueden reunirse, generar ideas y colaborar.

Felicitaciones a todas las instituciones ganadoras del programa Retool Your School 2023.

Grupo 1 de subvenciones para reformas del campus

Alabama A&M University Jackson State University Albany State University Howard University Hampton University Grambling State University Alabama State University Southern University y A&M College Winston-Salem State University Norfolk State University

Grupo 2 de subvenciones para reformas del campus

Coahoma Community College South Carolina State University Tuskegee University Bethune-Cookman University Kentucky State University Benedict College Savannah State University University of Arkansas at Pine Bluff University of Maryland Eastern Shore Mississippi Valley State University

Grupo 3 de subvenciones para reformas del campus

Fisk University Tougaloo College Johnson C. Smith University Lane College Texas College Southwestern Christian College Wilberforce University Morris Brown College Rust College Saint Augustine's University

Subvención para Innovation Lounge

Bethune-Cookman University

Florida A&M University

Interdenominational Theological Center

Lincoln University of Missouri

Meharry Medical College

Morehouse College

Morris Brown College

Southern University y A&M College

y A&M College Southwestern Christian College

Voorhees College

Desde 2009, a través de Retool Your School, The Home Depot ha invertido más de $9.25 millones para actualizar, renovar y mejorar los campus de los HBCU. En 2023, la compañía cuadruplicó el compromiso que asume con Retool Your School a $4 millones, como parte de su continua dedicación a celebrar el legado y el orgullo de los HBCU. Para conocer más, visite RetoolYourSchool.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del año fiscal 2022, la compañía operaba un total de 2,322 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 475,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 17 en la lista Fortune 500 2022.

Acerca de Retool Your School

El programa de subvenciones Retool Your School de The Home Depot se esfuerza por retribuir a las Universidades y Colegios Universitarios Históricamente Afroamericanos (HBCU) de nuestro país por sus contribuciones generosas a sus comunidades: una base sólida, un propósito renovado y un carácter distintivo, a través de fondos para mejorar y embellecer los campus. Creado en 2009, Retool Your School ha invertido más de $9.25 millones para apoyar 227 subvenciones de reformas de campus otorgadas al 71 % de los HBCU del país. Para obtener más información sobre Retool Your School, visite RetoolYourSchool.com y síganos en Twitter @HomeDepotRetool, Instagram @RetoolYourSchool y Facebook @RetoolYourSchool.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

SOURCE The Home Depot