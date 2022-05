The Home Depot anuncia un fondo de capital de riesgo de $150 millones para impulsar la innovación en el sector minorista y de reformas del hogar

ATLANTA, 3 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® anunció hoy Home Depot Ventures, un fondo de capital de riesgo creado para identificar, financiar y asociarse con compañías en etapa inicial con el fin de acelerar las tecnologías emergentes que buscan mejorar la experiencia del cliente y darle forma al futuro de las reformas en el hogar.

El fondo de $150 millones tiene como objetivo invertir en empresas que promuevan la capacidad de The Home Depot de ofrecer una experiencia de compra interconectada y fluida, desarrollar capacidades nuevas y diferenciadas y ampliar su posición de proveedor de bajo costo para:

Atender mejor a los clientes:

Simplificar la forma en que las personas invierten en sus hogares a lo largo de los hitos significativos de la propiedad de una vivienda, incluida la compra inicial y la mudanza, el mantenimiento y las reparaciones continuas, y las renovaciones o remodelaciones.

Hacer evolucionar la forma en que los clientes profesionales (Pro) gestionan y hacen crecer sus negocios de manera eficiente, lo que les ahorra tiempo y dinero.

Atender mejor a los asociados:

Mejorar las vidas de los asociados de Home Depot y permitirles colaborar de manera más segura, fácil y eficiente para satisfacer las expectativas de los clientes, que cambian rápidamente.

Brindar excelencia operacional:

Impulsar la excelencia operacional para seguir ofreciendo valor para los clientes, lo cual incluye la innovación de las plataformas, la optimización de las entregas, la optimización de los activos y las redes, y la aplicación de la ciencia de datos.

"Con Home Depot Ventures, brindamos nuestro apoyo y experiencia para permitir una rápida escala en la innovación", señaló Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo y director financiero de The Home Depot. "Esta es una oportunidad emocionante para encontrar y ampliar las próximas grandes ideas en tecnología y comercio minorista".

El fondo considerará las oportunidades de inversión en negocios en diversas etapas de desarrollo, con énfasis en compañías en etapa temprana y de crecimiento que resuelvan desafíos para los clientes de The Home Depot y muestren potencial de expansión. Home Depot Ventures será un socio valioso al proporcionarles a las empresas en crecimiento acceso directo a la experiencia y la amplia presencia de la empresa en general.

Home Depot Ventures se basa en una exitosa trayectoria de inversiones en empresas emergentes, que han proporcionado constantemente sólidos rendimientos y alianzas comerciales. Las inversiones incluyen a Afero, una plataforma integral y segura de Internet de las Cosas (IoT) que proporciona capacidades inteligentes para productos de prácticamente cualquier sector; Loadsmart, una empresa tecnológica de transporte diseñada para ayudar a los cargadores y transportistas a fijar los precios, reservar y transportar mercancía de manera más eficiente; Made Renovation, una plataforma digital de extremo a extremo para la renovación del baño; y Roadie, una plataforma de entregas de colaboración colectiva que permite la entrega en el mismo día a más de 20,000 códigos postales de todo el país, que fue adquirida por UPS en 2021.

