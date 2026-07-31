The Home Depot anuncia una reestructuración organizativa para ofrecer una experiencia del cliente más fluida, impulsar el crecimiento y ganar participación de mercado

ATLANTA, 31 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot, la mayor cadena minorista del mundo dedicada a las reformas del hogar, ha anunciado hoy cambios en su equipo directivo con el fin de acelerar la innovación y hacerse con una mayor cuota de un mercado potencial amplio y fragmentado valorado en $1,2 billones.

«Para aumentar nuestra participación en esta enorme oportunidad, nuestro enfoque es claro: impulsar nuestra esencia y nuestra cultura, ofrecer una experiencia interconectada y fluida y permitirnos ganar la confianza de los profesionales», afirmó Ted Decker, presidente del consejo de administración, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. «Estamos reestructurando nuestra organización para respaldar aún más esta estrategia, facilitar una innovación más inteligente y rápida, y crear una experiencia de cliente más fluida tanto para los aficionados al bricolaje como para los profesionales».

Con estos cambios, la empresa ha unificado los puestos clave de dirección en las áreas de comercialización, fidelización, finanzas, sector profesional y tecnología.

Esencia y cultura: Merchandising unificado de marcas principales y propias – Un elemento clave de la estrategia de la empresa es su compromiso con su esencia y su cultura para ofrecer la mejor experiencia al cliente en el sector del bricolaje. La experiencia del cliente comienza por ofrecer los productos adecuados a precios inmejorables, y por eso The Home Depot se centra en ser la referencia en productos para el bricolaje, ofreciendo la mejor relación calidad-precio a nuestros clientes gracias a una calidad inigualable y a marcas innovadoras. Con el fin de mejorar la alineación de los productos, la empresa ha integrado a los responsables de las marcas propias en su organización principal de comercialización, dirigida por Billy Bastek, vicepresidente ejecutivo de comercialización. La combinación de estrategias de comercialización de productos permite a la empresa llevar al mercado una mayor innovación con más rapidez.

Experiencia interconectada: Ofertas integradas – Los programas de crédito y fidelización se han convertido, cada vez más, en una parte fundamental de la experiencia de compra interconectada. The Home Depot está integrando sus equipos de experiencia del cliente, comercio electrónico, servicios financieros y fidelización en una organización unificada e interconectada, dirigida por Jordan Broggi, vicepresidente ejecutivo de comercio minorista interconectado.

Al combinar estas capacidades, la empresa puede ofrecer a los clientes ofertas financieras más personalizadas, así como experiencias de compra mejor adaptadas a sus necesidades, lo que fomenta una mayor fidelidad y satisfacción del cliente, independientemente de cómo decidan comprar. Esta orientación contribuye a garantizar que, a medida que evolucionan los hábitos de compra de los clientes, el ecosistema de The Home Depot evolucione con ellos, ofreciendo más valor, comodidad y coherencia desde el inicio hasta la finalización del proyecto.

Ganar al cliente Pro: Office of Pro Acceleration – El cliente Pro representa una oportunidad de mercado potencial total de aproximadamente 700 000 millones de dólares. Hoy en día, casi todo tipo de profesional compra en The Home Depot, ya sean contratistas generales, profesionales especializados o responsables de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) que se encargan del mantenimiento de edificios de viviendas plurifamiliares. La empresa ha desarrollado un conjunto de capacidades sin igual gracias a inversiones orgánicas y adquisiciones estratégicas. En la actualidad, la empresa gestiona un ecosistema Pro integral compuesto por más de 2360 tiendas, 1300 sucursales, 325 almacenes de atención al cliente y una flota de aproximadamente 16 000 vehículos de reparto.

Con el fin de impulsar su estrategia de crecimiento Pro en toda la empresa, The Home Depot está transformando su Office of Integration (Oficina de Integración) en la Office of Pro Acceleration (Oficina de Aceleración de Clientes Pro), dirigida por Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo y director financiero. Esta oficina se encargará de liderar la coordinación entre Home Depot Pro, HD Supply, SRS y Construction Resources con el fin de seguir desarrollando las capacidades comunes de la empresa, entre las que se incluyen una gestión mejorada de las relaciones con los clientes, un catálogo de productos compartido y un proceso de cumplimiento de pedidos optimizado en todas sus unidades de negocio. En definitiva, la oficina contribuirá a garantizar que todas las áreas de la empresa trabajen en perfecta armonía en beneficio del profesional, o cliente Pro.

La tecnología como motor del crecimiento: La innovación tecnológica respalda los tres pilares de la estrategia de crecimiento de The Home Depot. A principios de este año, la empresa nombró a Fran Bell vicepresidenta ejecutiva y directora de tecnología, integrando la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la gestión de productos, la experiencia de usuario y la tecnología en una organización unificada. Como parte de esta alineación continua, los equipos de tienda, cadena de suministro y tecnología de productos Pro pasarán a formar parte de la organización de Fran, lo que permitirá a la empresa lanzar nuevas tecnologías al mercado con mayor rapidez.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la mayor cadena minorista del mundo especializada en productos para el hogar. Al final del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, la empresa contaba con un total de 2361 tiendas minoristas y más de 1280 establecimientos SRS repartidos por los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa cuenta con más de 470 000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa está incluida en la media industrial Dow Jones y el índice 500 de Standard & Poor.

Nota de advertencia en relación con declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones incluidas en este comunicado que no sean de carácter histórico constituyen «declaraciones prospectivas», tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible actualmente y en las hipótesis, expectativas y previsiones actuales de The Home Depot (la «empresa») sobre acontecimientos futuros, y utilizan términos como «puede», «hará», «podría», «debería», «haría», «anticipar», «pretender», «estimar», «proyectar», «planificar», «creer», «esperar», «objetivo», «perspectivas», «potencial», «comprometerse» y «prever», o palabras de significado similar, o que hagan referencia a períodos de tiempo futuros. No constituyen garantías de resultados futuros y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres futuros —muchos de los cuales escapan al control de la empresa, dependen de las acciones de terceros o son desconocidos para la empresa—, así como a hipótesis que podrían resultar inexactas y que podrían dar lugar a que los resultados reales difieran sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en la sección «Factores de riesgo» y en otras partes del último Informe Anual presentado por la empresa mediante el formulario 10-K, así como los que se describen periódicamente en los informes presentados posteriormente ante la Comisión de Valores y Bolsa. La empresa le sugiere consultar estos documentos. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente en la fecha en que se formulan, y la empresa no se compromete a actualizarlas, salvo en la medida en que lo exija la ley. No obstante, se recomienda que consulte cualquier otra información que la empresa publique sobre temas relacionados en sus documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa y en sus demás comunicaciones públicas.

FUENTE The Home Depot