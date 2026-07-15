THE HOME DEPOT ESTRENA SU COLECCIÓN DE HALLOWEEN 2026 CON NUEVOS GIGANTES, TECNOLOGÍA INTERACTIVA Y CLÁSICOS POPULARES

El 16 de julio de 2026, The Home Depot lanzará su colección de Halloween 2026 tanto en línea como en su aplicación y, posteriormente, en tiendas en agosto.

El gigante 12 FT SKELLY™ viral regresa con actualizaciones de tecnología, como sonidos personalizados, luz y movimientos de servomotor.

Las variedad de opciones decorativas del gigante fue ampliada con una Momia Gigante de 11 pies y un Peligroso Monstruo Vegetal de 8 pies.

ATLANTA, 15 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Inspirada en las comunidades y tendencias sociales de Halloween, The Home Depot sigue superando los límites de la decoración de temporada (y las expectativas de los fanáticos) con el estreno de su colección de Halloween 2026. En el lanzamiento en HomeDepot.com y la aplicación The Home Depot, a partir del 16 de julio, habrá animatrónicos enormes, decoración inmersiva y características interactivas, los que permitirán crear la atmósfera terrorífica perfecta para recibir a quienes anuncian "dulce o travesura". Los productos de Halloween llegarán a las tiendas The Home Depot a fines de agosto.

"El espíritu ingenioso de la comunidad de fanáticos de Halloween es una inspiración constante para nosotros y su entusiasmo durante todo el año nos motiva a superar los límites de la innovación en nuestra colección cada año", señaló Aubrey Horowitz, vendedora de artículos decorativos de temporada en The Home Depot. "Este año no es la excepción. Desde nuestras colecciones con detalles realistas hasta tecnología interactiva dinámica, como la modulación de voz controlada por aplicación en tiempo real del SKELLY actualizado, ofrecemos a los clientes las herramientas necesarias para crear las ambientaciones más fascinantes a un valor insuperable".

La colección de este año incluye algo para cada fanático de Halloween, desde artículos espeluznantes hasta decoraciones divertidas y encantadoras para toda la familia. La colección de Halloween 2026 de The Home Depot, que reúne valor excepcional con avances líderes en el sector, permite que la decoración de temporada de alto impacto sea más accesible para que todos puedan crear atmósferas de horror sin salirse de presupuesto. The Home Depot ofrece todos sus animatrónicos gigantes en la tienda por menos de $300.

Un fenómeno cultural: el SKELLY gigante regresó

El 12 FT Giant-Sized SKELLY viral La decoración de Halloween regresa con actualizaciones disponibles en la aplicación que permiten a los propietarios personalizar los movimientos de la cabeza y la boca con servomotores, hablar a través del animatrónico SKELLY en tiempo real vía Bluetooth®, grabar hasta 30 sonidos y elegir entre 20 efectos LifeEyes™ LCD distintos. Estas mejoras convierten al gigante de Halloween original en el elemento supremo para añadir a colecciones y asombrar a los observadores. Los clientes que deseen adquirir el SKELLY original lo encontrarán en tiendas a su precio original de $299.

Gigantes a precio de ganga

Para clientes que deseen crear sus colecciones gigantes a un precio igual de popular, The Home Depot amplía su variedad de gigantes con la Momia LED Gigante 11 FT Grave & Bones™, que posee iluminación LED activada por movimiento, hombros de posición ajustable y vendas personalizables, así como el Peligroso Monstruo Vegetal Gigante con animación LED 8 FT Wicked Woods™ que espanta a los transeúntes con su diseño intrincado de enredaderas y huesos, movilidad de la cabeza activada por movimiento y detalles LED luminosos.

Espanto interactivo y animatrónicos de próxima generación

Todo pirata que se precie de tal necesita un loro y el Animated LED Rotwing Parrot™ 5 FT Dead Water™ encanta a los clientes con su nueva tecnología de conversación interactiva. Plantee preguntas de "sí" o "no" a este loro zombi para recibir respuestas muy originales a través de su animación de cabeza y boca. Esta ave huesuda sabe cómo conversar con las visitas.

Como no puede faltar un diablillo en la decoración exterior, el Animated LED Evil Pixie™5.5 FT Wicked Woods™ añade otro excelente detalle escalofriante con tres movimientos animatrónicos sincronizados que se combinan con tres efectos de sonido aterradores y ojos LED rojos brillantes.

El animatrónico SKELLY Gigante de 12 pies no es el único personaje popular que incorpora actualizaciones. El Lirio Letal de 7 Pies regresa con funciones controladas por aplicación que permiten a los propietarios personalizar lo que dice y cómo se mueve, incluidas seis frases siniestras pregrabadas o personalizadas y cinco movimientos ajustables para la cabeza, la boca, los ojos, el brazo y la mano.

Soluciones de almacenamiento para conservar recuerdos

Para ayudar a los clientes a mantener sus tesoros de Halloween en las mejores condiciones durante años, The Home Depot ofrece soluciones prácticas de almacenamiento como la bolsa decorativa Home Accents Holiday™ Décor Storage Bag y la enorme Husky™ 170-Gallon Pro Grip™, una bolsa tipo tote. Esta bolsa tote descomunal ayuda a los fanáticos de Halloween a proteger y conservar esqueletos y animatrónicos enormes en garajes y áticos hasta la temporada siguiente.

The Home Depot lanza la colección Halloween 2026 para comprar en línea a partir del jueves 16 de julio, hasta agotar existencias. Con entrega gratuita en más de 2 millones de artículos y entrega el mismo día o al día siguiente de productos seleccionados, los clientes pueden comenzar a crear sus mejores exposiciones de Halloween antes de que los productos lleguen a las tiendas este otoño.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena minorista especializada en mejoras del hogar más grande del mundo. Al cierre del primer trimestre del año fiscal 2026, la empresa operaba un total de 2,361 tiendas minoristas y más de 1,280 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados aproximadamente 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

FUENTE The Home Depot